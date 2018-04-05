Асад через своего министра передал письмо Лукашенко

Глава Беларуси обещал помочь.

Александр Лукашенко 5 апреля встретился с министром по делам дворца президента Сирии Мансуром Аззамом.

Глава государства тепло поприветствовал сирийского гостя, сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Хорошо, что вы приехали в Беларусь, для нас это очень полезно, что называется, из первых уст узнать, как живет сегодня уважаемый нами сирийский народ, президент Сирии и какова ситуация в стране.

В свою очередь Мансур Аззам подчеркнул, что для него большая честь встретиться с Александром Лукашенко.

— И это свидетельство тех теплых отношений, которые связывают президентов двух стран. Я бы хотел передать вам письмо от Башара Асада, — отметил министр.

Он также рассказал о нынешней непростой ситуации в Сирии и тех огромных потерях, в первую очередь человеческих, которые понес сирийский народ. Лукашенко выразил готовность помочь в мирном строительстве и реализации совместных экономических и инфраструктурных проектов.