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Экономика
05.04.2018
Марина Светлова
Бердымухамедов имеет претензии к «лепте», которую Лукашенко внес в их экономику

Туркменистан готовит список претензий белорусской стороне по поводу строительства Гарлыкского калийного горно-обогатительного комбината.

Во время недавнего отчета кабинета министров Туркменистана выяснилось, что «белорусские специалисты, являющиеся генеральными подрядчиками строительства данного комплекса, не в полной мере выполнили свои договорные обязательства», сообщает TUT.BY со ссылкой на местные СМИ.

В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов «дал конкретные поручения вице-премьеру, министру иностранных дел Р. Мередову, председателю Государственной комиссии по проведению проверки Гарлыкского горнорудного комплекса».

ГОК в местечке Гарлык был торжественно открыт 31 марта 2017 года президентами Туркменистана и Беларуси.

Что говорил Лукашенко

Во время визита год назад Александр Лукашенко восхитился развитием столицы и Туркменистана в целом, подчеркнув особые успехи страны в сфере экономики.

— Хорошо, что какую-то лепту в это внесли и белорусы, построив комбинат. Открыть комбинат и начать работу — это только начало. Потом пойдут будни, нужно готовить людей, выходить на проектную мощность, — заявил глава Беларуси.

Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?

Он также отметил, что реализация совместного проекта по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината демонстрирует высокий потенциал сотрудничества Беларуси и Туркменистана.

— Мы же не великие капиталисты, как раньше говорили: схватили и ушли. Мы договаривались, что мы приносим технологии и обучаем людей. И сегодня многие туркмены с гордостью могут сказать, что они освоили эти технологии. То, что надо еще сделать, мы это сделаем, о чем мы с вами только что говорили. Мы готовы продолжить работу по сопровождению проекта, подготовке кадров, чтобы вы никогда не имели проблем с кадрами в этой сфере. Вы можете приезжать в любое время к нам, присылать любых специалистов для обучения. Мы будем и здесь работать у вас, пока не выйдем на проектную мощность.

Строили мы строили…

История началась в 2010 году, когда белорусское предприятие по инициативе тогдашнего премьер-министра Михаила Мясниковича подписало контракт с туркменской стороной на строительство под ключ Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Заработать новое предприятие должно было уже в 2015 году, но работы по неизвестным причинам застопорились.

Вокруг проекта начал разгораться один скандал за другим: в сентябре 2016 года тот же Мясникович (уже в должности главы Совета Республики) выступил с критикой туркменской стороны – и выразил «крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимся несоблюдением туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по реализации указанного проекта».

В ответ СМИ Туркменистана обвинили белорусское предприятие в том, что оно уже более трех месяцев не выплачивает своим работникам зарплату – в том числе и местным жителям. В то же время их якобы заставляли работать по 12-16 часов в сутки.

После того, как к решению конфликта подключился глава Беларуси Александр Лукашенко, многострадальное предприятие все же было достроено. А вот за строительство второго туркменского комбината, которое оже планировалось, белорусская сторона так и не взялась.

«Мы не направляли заявку», — сказал 7 сентября прошлого года Иван Головатый, гендиректор «Беларуськалия», которому принадлежит контрольный пакет акций «Белгорхимпрома». Он уточнил, что компанию не устроили условия, которые предложили власти Туркменистана.

 
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