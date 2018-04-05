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Скандалы
05.04.2018
Салiдарнасць
Школьник катался ночью на мотоцикле по Октябрьской площади в Минске. Его задержал ОМОН

Заехал, чтобы сфотографироваться.

Инцидент произошел ночью 5 апреля. Около 3.00 на Октябрьской площади сотрудники ОМОНа задержали молодого человека, который на мотоцикле Kawasaki катался по площади.

В ходе разбирательства выяснилось, что мотоциклом управлял минский школьник 2002 года рождения. Пррав у него нет. Сам молодой человек пояснил, что взял ключи от принадлежащего дедушке мотоцикла и решил покататься по городу, а потом захотел заехать на Октябрьскую площадь, чтобы сфотографироваться, рассказали БЕЛТА в ГАИ.

Поскольку молодой человек не достиг возраста привлечения к административной ответственности, рассматривать материалы дела будет комиссия по делам несовершеннолетних.

 
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