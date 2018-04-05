Водителю грузовика, насмерть сбившего ребенка у ТЦ «Замок», вынесли приговор

Водитель ЗИЛа, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе возле ТЦ «Замок», получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

5 апреля суд Центрального района Минска признал мужчину виновным по ч. 2. ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, 2 декабря 2017 года, около 17.00, водитель грузового автомобиля ЗИЛ-5301, двигаясь по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов, совершил наезд на пересекавших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группу пешеходов.

В результате аварии 11-летняя девочка от полученных травм умерла на месте происшествия. Ее 56-летней бабушке, 7-летнему брату и еще двум пешеходам были причинены различные телесные повреждения.

В ходе следствия выяснилось, что техосмотр грузовика не проводился с 2015 года, а в августе 2017 года обвиняемый привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотр. Автотехническая экспертиза показала, что тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны. В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Данное транспортное средство не могло быть допущено к участию в дорожном движении.

Также следствие установило, что водитель видел запрещающий сигнал светофора и имел возможность остановить автомобиль перед стоп-линией только при условии исправности тормозов. Кроме того, у водителя была возможность увести транспортное средство от пешеходного перехода, выехав на газон или ограждение, что помогло бы предотвратить трагедию.

На предварительном следствии и в суде обвиняемый — 56-летний Виталий Иванович — полностью признал свою вину. В ходе судебного заседания, которое началось 3 апреля, выяснилось, что водитель не проходил техосмотр из-за того, что у него не было денег на оплату дорожного налога и самого техосмотра, однако никаких неисправностей при эксплуатации авто он не замечал.

Владельцем ЗИЛ является сын обвиняемого — Евгений. Об был привлечен в качестве гражданского ответчика. От потерпевшей — бабушки погибшей девочки, в его адрес поступил иск о выплате материальной компенсации морального вреда в сумме 20 тысяч рублей. Гражданский ответчик признал исковые требования в полном объеме.

Государственный обвинитель запросила для обвиняемого 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»