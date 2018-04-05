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Общество
05.04.2018
Татьяна Гусева
Как минчанин стал инвалидом на работе и смог доказать это в суде

Пострадавший пробовал добиться правды до суда, но не нашел поддержки со стороны нанимателя и Минтруда.

Травму на производстве слесарь из Минска Александр Рагалевич получил в марте прошлого года.

– Мы с коллегами убирали территорию базы. У меня закружилась голова, я отошел в сторону и закурил, – рассказал он «Салідарнасці».

Александр потерял сознание и упал:

– Когда пришел в себя, почувствовал сильную боль. Вызвали «скорую». Отвезли в Минскую областную больницу и сделали снимок. Оказалось, что у меня перелом правого плечевого сустава.

Полгода мужчина был на больничном, а в сентябре 2017-го ему оформили вторую группу инвалидности. Александр перенес две операции. Мужчина вспоминает, как в больницу к нему приезжали представители из Департамента по охране труда.

– У меня спросили, как вы считаете, была ли это производственная травма. «А вы как думаете, – ответил. – Я же упал на работе». Но визитеры посчитали, что если бы я упал с лопатой в руках, то это была бы производственная травма...

По словам Александра, руководство предприятия говорило ему, что будет оформлена производственная травма, не связанная с производством.

– Знаете, когда люди пишут в объяснительных, что получили производственную травму, а не бытовую, то потом, когда они возвращаются после больничного на работу, к ним совсем другое отношение со стороны начальства. К этим людям могут придираться по поводу работы, – говорит собеседник.

Через три месяца после инцидента был составлен акт о непроизводственном несчастном случае. Согласно документу травму Александр получил не при выполнении работы по заданию организации:

– Это дело могло бы и не дойти до суда, если бы руководство предприятия «Минские тепловые сети», профсоюз и инспектор Департамента по охране труда признали факт несчастного случая на производстве, – отметил в беседе с корреспондентом «Салідарнасці» правозащитник Олег Волчек.

По словам эксперта, руководство обязано было с участием профсоюзной организации и государственного инспектора оформить акт о несчастном случае по форме Н-1.

– Для этого были все основания: работник потерял сознание при исполнении им трудовых обязанностей по заданию нанимателя на рабочем месте. Александр не страдал хроническими заболеваниями и имел допуск к данным работам. На рабочем месте он был в трезвом состоянии. В результате падения он получил травму, которая повлекла тяжкие последствия – инвалид 2-й группы, нетрудоспособен; нарушений трудовой дисциплины нанимателем не было установлено, – объясняет правозащитник.

Пострадавший Александр Рагалевич пробовал добиться правды самостоятельно. Он обращался к руководству предприятия, в Департамент государственной инспекции труда. Мужчина дошел до суда, но жалобу ему вернули – из-за неправильного оформления.

Друг Александра обратился к правозащитнику Олегу Волчеку через социальную сеть ВКонтакте и попросил о помощи.

Юристы независимого профсоюза РЭП и правозащитного центра «Правовая помощь населению» откликнулись и помогли пострадавшему грамотно составить жалобу на заключение об отказе в признании несчастным случаем на производстве.

Суд Ленинского района Минска удовлетворил жалобу Александра Рагалевича и обязал Департамент государственной инспекции труда составить заключение о несчастном случае, который привел к тяжелой производственной травме. И признать его несчастным случаем на производстве.

Также суд обязал нанимателя составить акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1.

Александр Рогалевич (слева), Олег Волчек (в центре) и Вадим Клаус, который обратился к правозащитнику с просьбой помочь другу

Точка в этой истории была поставлена спустя год после получения Александром травмы на производстве – 12 марта.

– Пострадавшему будут ежемесячно выплачиваться страховые выплаты, с учетом пенсии по инвалидности, – поясняет Олег Волчек.

Собеседник обращает внимание на то, что когда на производстве происходит несчастный случай, очень часто наниматель уговаривает работника скрывать этот факт.

– Мы советуем этого не делать, поскольку потом человек будет лишен различных страховых выплат, – подытоживает правозащитник.

 
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