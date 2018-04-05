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Скандалы
05.04.2018
Салiдарнасць
В Таиланде Рыбку и Лесли обвинили в изнасиловании. Им грозит 20 лет тюрьмы

Необычный поворот произошел в деле Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, задержанных во время секс-тренинга в Паттайе.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. AP Photo/Sakchai Lalit

Как сообщил РИА Новости источник в городском отделе уголовной полиции Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще восемь человек, арестованных за проведение нелегального «секс-тренинга», обвиняют в изнасиловании и организации проституции. Полиция Паттайи приняла заявление от потерпевших. Собеседник агентства уточнил, что главным обвиняемым по заявлению является один из мужчин, арестованных вместе с Вашукевич и Кирилловым в феврале на тренинге, а все остальные фигуранты дела проходят как его соучастники.

Примечательно, что иммиграционные власти собирались 5 апреля депортировать гражданина Беларуси Игоря Кучерявенко, которого неделю назад приговорили к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в 100 долларов за незаконную предпринимательскую и трудовую деятельность. Вплоть до решения суда он и еще двое обвиняемых россиян оставались в тюрьме Паттайи, поскольку не могли заплатить залог за временное освобождение. Двоих 2 апреля уже выслали в Россию.

— Теперь, видимо, предстоит расследование по этому заявлению, а поскольку оно будет в отношении всех оставшихся восьми человек, это значит, что депортировать их невозможно, пока в их отношении есть такое заявление, а тем более если по этому заявлению заведут уголовное дело, — сказал источник.

Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами назначен на 17 апреля. Но адвокат уже попросил суд перенести слушания на более ранний срок, так как обвиняемые хотят признать вину, как это сделали трое их товарищей, получивших условные сроки и небольшие штрафы.

По словам защитника, заседание по делу Рыбки и Лесли может состояться 11 апреля. Однако если появится уголовное дело об изнасиловании и организации проституции, то быстрой депортации не будет, даже если приговор по делу о нелегальном бизнесе окажется мягким.

Рыбка, Лесли и еще шестеро обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они оказались там сразу после того, как суд Паттайи освободил их под залог. Им инкриминируют нарушение иммиграционного законодательства Таиланда в виде проявления открытого неуважения к культуре и религии страны, за что предусматривается наказание в виде депортации. Теперь, по словам источника, их должны снова вернуть в тюрьму Паттайи.

Статья об изнасиловании УК Таиланда (ст. 276) предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от 4 до 20 лет и денежный штраф в размере от 8 000 до 40 000 таиландских бат (270 – 1300 долларов). Организация проституции (ст.282), а точнее – предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, — карается тюремным сроком от одного года до 10 лет и штрафом в размере от 2 000 до 20 000 таиландских бат (70 – 700 долларов).

Для основного обвиняемого это означает суммарный срок по двум обвинениям, составляющий от 5 до 30 лет тюрьмы.

Для сообщников таиландский УК предполагает наказание в виде двух третей от наказания, к которому приговаривается основной обвиняемый.

 
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