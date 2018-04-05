«Знаю руководителя, который за 10 лет поработал в 5 хозяйствах и закончил в тюрьме»

Помогут ли проверки МВД, Госконтроля и прокуратуры успешно провести посевную? Комментирует кандидат экономических наук, доцент Петр Мигурский.

– Хочу обратить внимание, что глава государства поручил проверить готовность техники в крупных организациях. А они де-факто государственные. То есть поручение не касается частного сектора. Уже на этом этапе можно понять, что фермеры работают в сельском хозяйстве эффективнее.

Еще важно понимать, что каждую весну проводится техосмотр тракторов и другой сельскохозяйственной техники, существует соответствующий график. Органы техосмотра входят в структуру райисполкома. Казалось бы: этой контролирующей функции достаточно. Но на самом деле получается, что нет.

Президент, давая поручения МВД и другим органам, признает неэффективность своей вертикали.

– Будет ли эффективной работа контролирующих органов?

– Не думаю. Должностные лица на предприятиях запуганы, штрафы большие. Скорее всего, будут и дальше действовать по старинке, чтобы не навлечь на себя гнев – через приписки.

– Как вы считаете, можно ли в рамках существующей системы добиться более высокой ответственности в сельском хозяйстве?

– Возможно, Лукашенко стоило бы больше ориентироваться на кадры, которые непосредственно управляют сельскохозяйственными предприятиями. Там же куча проблем. Руководители не растятся в хозяйствах. Очень высокая текучесть. У нас горизонтальное передвижение руководителей: был председателем сельсовета – стал председателем колхоза. Не справился в одном районе – поехал в другой.

Я знаю одного бывшего руководителя, который за 10 лет поработал в пяти хозяйствах и закончил свою карьеру в тюрьме. Можно предположить, что где бы он ни работал – везде воровал. Засветился в Могилевской области – отправили в Минскую, и только там он уже сел, лишившись покровителей.

Все, что нужно знать о посевной в Беларуси: «Сторож на стороже, и сторожем погоняет»

Нет хозяина на земле и хозяина в управлении. А вот если бы эти хозяева не назначались, а выбирались и отвечали перед избравшими их людьми, то, думаю, эффективность была бы намного выше. В том числе, и в вопросе готовности техники к посевной.

Сегодня в хозяйствах отговорка одна: нет денег на запчасти. Предприятия не зарабатывают, а надеются только на кредиты и на их списание.

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