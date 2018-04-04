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04.04.2018
Под Щучином сотруднику ГАИ пришлось управлять повозкой – возница был пьян и уснул. Видеофакт

Происшествие было записано камерой патрульного авто.

31 марта, в субботу около 17.30 в одной из деревень Щучинского района наряд ДПС увидел очень странную картину – впереди по середине дороги двигалась гужевая повозка, а мужчина, который должен ей управлять, спал.

Такое «самоходное» транспортное средство, безусловно, представляло опасность дорожному движению, отмечает сайт ГАИ Гродненской области, опубликовавший видео произошедшего. Тогда сотрудники госавтоинспекции решили взять ситуацию под контроль – наряд опередил повозку по обочине, один из инспекторов вышел из авто и догнал повозку, взяв узда правления в свои руки.

После остановки телеги, сразу стало ясно, что мужчина находится в сильной степени опьянения, пояснить что-либо не может. Ничего не оставалось делать, как дать лошади идти дальше под управлением сотрудника ГАИ. Ведь как говорят в таких ситуациях – лошадь сама знает путь домой.

Спустя некоторое время на пути повстречались местные жители, которые рассказали, где живет извозчик, а проезжавший на велосипеде мужчина, вызвался помочь и доставить его по месту жительства.

 
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