Минчанка взяла в долг у знакомых свыше четверти миллиона долларов и не вернула

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Минска, подозреваемой в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщает сайт СК, женщина подозревается в том, что с 2009 года по декабрь 2016 года в Минске она брала в долг у знакомых крупные суммы якобы на закупку товара и оплату аренды павильонов. Минчанка владела несколькими торговыми точками в столице, а также в Ждановичах.

По данным следствия, таким образом предпринимательница взяла в долг деньги у 25 граждан, заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. Большинство из них являются ее знакомыми и коллегами. Сумма ущерба составила свыше 260 тысяч долларов США.

Ущерб женщина возместила частично, на ее имущество наложен арест.

Следователи обращаются с просьбой к другим возможным пострадавшим обратиться по телефонам: 8 017 286 73 99, 8 017 396 68 19.