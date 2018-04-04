Лукашенко провел кадровые перестановки в Нацбанке

В состав Правления банка назначены три его топ-менеджера.

Дмитрий Лапко, Дмитрий Калечиц и Александр Шевко назначены на должности членов Правления Национального банка с последующим согласованием их назначения с Советом Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Дмитрий Лапко и Дмитрий Калечиц на данный момент являются заместителями председателя правления Нацбанка, Александр Шевко является начальником управления кадровой политики.

Первый зампред правления Нацбанка Тарас Надольный покинул свой пост