Лукашенко провел кадровые перестановки в Нацбанке
В состав Правления банка назначены три его топ-менеджера.
Дмитрий Лапко, Дмитрий Калечиц и Александр Шевко назначены на должности членов Правления Национального банка с последующим согласованием их назначения с Советом Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дмитрий Лапко и Дмитрий Калечиц на данный момент являются заместителями председателя правления Нацбанка, Александр Шевко является начальником управления кадровой политики.
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