«Не дай бог никому, чтобы родители хоронили детей. Когда уже наведут порядок в воинских частях?»

«Салідарнасць» собрала реакцию пользователей Байнета на новость о гибели солдата-срочника.

4 апреля стало известно о гибели военнослужащего, проходившего срочную службу в 120-ой Отдельной Механизированной Бригаде.

По данным Минобороны, «в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120 отдельной механизированной бригады военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин».

В результате один из членов экипажа, старший механик-водитель БМП рядовой Удод Дмитрий Николаевич, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью».

Как сообщает «Наша Ніва», солдат получил смертельное ранение из танкового пулемета Калашникова, установленного на БМП.

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О том, как Байнет отреагировал на новость о ЧП в армии, — в обзоре «Салідарнасці».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Очень жаль парня. Соболезную родителям. Удивительно, что МО быстро все написало и наконец-то все открыто и доступно – растут. Как жаль, что порой из-за беспечности, глупости и баловства, или как тут нарушению мер безопасности – гибнут люди».

«Меры безопасности, самое важное, чем нельзя пренебрегать, слишком дороги последствия».

«Сейчас статистика неважна. Главное узнать, как так получилось. Возможно парень по собственной глупости подлез. Всякое могло случиться».

«Ну и как матерям отпускать своих детей в армию? В мирное-то время. В своей же стране».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Парень погиб из-за глупости таких же молодых парней. Жаль, что многие начинает задумываться об аккуратности и осторожности только после трагических случаев».

«Во-первых удивительно, что на полигоне в Уручье стреляют из ПКТ. 4 года назад такого не было. Только если в спецклассе, но тогда без механиков, ибо они там не нужны, т.к. БМП стационарные. Поэтому, непонятно, как на этом полигоне очутился механик водитель. Ужасно, конечно, но такое может произойти только при грубом нарушении правил безопасности или неисправности оружия. Куда смотрел офицер?»

«Войны нет. А люди гибнут в собственной армии. В мирное время забрали у семьи и страны нормального хлопца».

Из комментариев на Onliner.by:

«Не дай Бог никому, чтобы родители хоронили детей. Когда уже наведут порядок в воинских частях?»

«Лучше откосить и отделаться штрафом. Зато живой. Армия должна быть профессиональной и добровольной! Бедные родители».

«Ждём справедливого честного расследования!»