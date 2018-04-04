Британия отказалась от совместного с Россией расследования отравления Скрипалей

Британия считает «противоестественным» предложение России совместно расследовать отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили представители британской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Представители делегации прокомментировали российское предложение во время заседания исполнительного комитета ОЗХО в Гааге, где обсуждается отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

— Российское предложение о совместном российско-британском расследовании инцидента в Солсбери противоестественно. Это тактика отвлечения внимания, и будет еще больше дезинформации с целью уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти, — говорится в заявлении британского представительства при ОЗХО, опубликованном в «Твиттере» делегации.

В МИД Британии предложение России о совместном расследовании также охарактеризовали как «тактику отвлечения внимания».

— Россия созвала это заседание, чтобы подорвать работу ОЗХО, которая в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия предоставляет Британии техническую помощь посредством независимого анализа образцов [вещества], взятых с места атаки в Солсбери, — сказал представитель МИД Британии.

На заседании в Гааге исполняющий обязанности представителя Британии в ОЗХО Джон Фогго обратил внимание на твит российского посольства в Лондоне, где говорилось, что Россия примет итоги расследования, только если в нем будут участвовать российские эксперты.

Британия после инцидента в Солсбери действовала в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, сказал Фогго. В частности, образцы отравляющего вещества анализируются независимыми экспертами.

Требование России об участии российских экспертов являются нарушением положений конвенции о независимом расследовании, сказал Фогго.

Посольство России в Нидерландах опубликовало в своем «Твиттере» заявление, в котором говорится, что позицию России о включении российских экспертов в расследование поддержали 14 стран. В исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта и сейчас находятся в больнице. Британия утверждает, что их отравили боевым отравляющим веществом типа «Новичок» и за этим покушением стоят российские спецслужбы. Россия все обвинения отвергает.

Заседание ОЗХО в Гааге

Исполнительный комитет ОЗХО в Гааге собрался по запросу России, которая, являясь членом ОЗХО, имеет право созвать срочное заседание.

Москва требует, чтобы российских специалистов допустили к анализу образцов вещества, которым отравили Скрипаля. Образцы ОЗХО получила от Британии через несколько дней после отравления бывшего разведчика.

1 апреля Россия направила в ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей. В частности, Россия интересуется, какую помощь запросила Британия у ОЗХО. Москва получила ответы 3 апреля и изучает их, но лишь на один вопрос ответили по существу, сообщили ТАСС в среду в российском постпредстве при ОЗХО.

Также в среду дело Скрипалей прокомментировал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешит без оглядки следовать за Лондоном и Вашингтоном, — заявил директор СВР.

В этот же день представитель ЕС во время заседания ОЗХО заявил, что Россия должна ответить на вопросы Британии по делу Скрипалей и предоставить ОЗХО всю необходимую информацию.

В правительстве Германии сообщили 4 апреля, что по делу Скрипаля для них ничего не изменилось.

— Мы разделяем мнение Британии, что с большой вероятностью Россия стоит [за атакой], — сказала пресс-секретарь германского правительства Ульрике Деммер.

Деммер также прокомментировала интервью министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона 20 марта немецкому телевидению, в котором он заявил, что в Солсбери был применен «Новичок».

— Министр четко заявил, что в Портон-Даун уверены, что это был «Новичок» — довод, который они [специалисты] потом еще раз подтвердили. Он объясняет в том же интервью, почему, основываясь на этой информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативной версии от российского правительства, мы пришли к тому выводу, к которому пришли, — сказала пресс-секретарь германского правительства.

— Что тогда сказал министр и что позже сказали в Портон-Даун, — все это полностью соответствует тому, что мы заявляли по мере того, как развивалась ситуация. Это Россия выдвигает разные версии и пытается всех запутать, — добавила Деммер.

Выводы лаборатории

Британским специалистам удалось подтвердить, что Скрипаля и его дочь отправили боевым веществом класса «Новичок», заявил 3 апреля руководитель химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед.

Он добавил, что устанавливать страну, в которой произведено вещество, специалисты из лаборатории не стали, потому что это не входило в их задачи.

— Мы не устанавливали конкретный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое, в свою очередь, использовало другие источники, чтобы прийти к заключению, к которому пришло, — сказал Эйткенхед.

В середине марта место отравления Скрипаля посетила премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото AFP

В России заявление Эйткенхеда восприняли как признание в том, что Британии не удалось установить принадлежность вещества «Новичок» к России.

После публикации комментариев главы Портон-Даун президент России Владимир Путин сказал, что у него «вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «маразм зашел слишком далеко».

— Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно, российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения к этому, — сказал он.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, который скептически относится к официальной британской версии по делу Скрипаля, также прокомментировал выводы лаборатории.

Он сказал, что Борис Джонсон «категорически заявил» о том, что «Новичок» был произведен в России.

— В Портон-Даун этого не сказали, они сказали, что идентифицировали вещество как «Новичок», но они не могут выяснить источник его происхождения, — прокомментировал Корбин. — То есть министр иностранных дел или располагает информацией, которой не делится с Портон-Даун, или это [заявление о происхождении «Новичка» из России] было преувеличением.

Джереми Корбин добавил, что властям Британии нужно подходить к этому расследованию взвешенно, чтобы докопаться до истины и предотвратить повторение таких инцидентов.

Также 4 апреля стало известно, что британский МИД удалил твит от 22 марта об атаке в Солсбери. Со ссылкой на экспертов из Портон-Даун в твите сообщалось, что «это было боевое отравляющее вещество «Новичок», произведенное в России». На удаление твита обратило внимание посольство России в Британии.

Представитель МИД Британии заявил, что в этом твите приводились слова посла Британии в России Лори Бристоу, который проводил брифинг 22 марта. Его комментарии публиковались в реальном времени в «Твиттере» посольства и перепечатывались в «Твиттере» МИД.

— Один из твитов был сокращен, и в нем недостоверно приводились слова посла. Мы удалили этот твит, — заявил представитель МИД.