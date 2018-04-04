Кратковременные дожди, по югу ожидается до +20°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

5 апреля ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный: ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+10°С, по северо-востоку при прояснениях +1..+4°С; во второй половине дня повысится до +12..+18°С, по югу до +20°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

6 апреля ночью в отдельных районах, преимущественно по западной половине страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти умеренный, днем местами в северо-западных районах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем от +9°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны.

7 апреля преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью северо-западный порывистый, днем неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +10..+15°С, по юго-западу до +17°С.