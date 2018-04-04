.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Британия отказалась от совместного с Россией расследования отравления Скрипалей
Кратковременные дожди, по югу ожидается до +20°С
Житель Старобина, который принял роды у жены: «Куда было деваться?»
Стрельба в Сан-Бруно: «YouTube разрушил мою жизнь»
Пожар в торговом центре «Персей для детей» в Москве: один погибший
Обложка дня. «Наши аплодисменты, господин Президент»
Под Солигорском мужчина принял роды у жены, слушая скорую по телефону. Аудио
В Минске пьяный вдрызг дворник разбил чужое авто
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев. Фотофакт
Цитата дня: «Автократы друг у друга начинают перенимать дурные привычки»
На форумах негодуют: дело о резонансном ДТП на Кальварийской могут передать в Россию
Эрдоган увел девушку у Путина. Фотофакт
Суд вынес решение о моральной компенсации экс-фигурантам дела «Белого легиона»
«Этот гол Роналду войдет в историю». Видеофакт
Как выглядит алкотуризм в странах Балтии: вся правда в маршрутах и ценниках за бутылку
«Все кругом начальники, а он один». В Шкловском районе нашли повешенным главу агрохолдинга
Класковский: «Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Путин положил конец «единению народов Беларуси и России»
«Видимо, на референдуме предложат разрешить баллотироваться в президенты с 12 лет»
«В окружении Лукашенко велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов»
Лента.ру, шокирующая и самих россиян, написала о «Батькиных нацистах»
В чем прав/не прав папа Коли

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Павел Белавус прыдумаў для свята 25 сакавіка новую назву і пачынае кампанію па прызнанні яго дзяржаўным
Депутат Госдумы Роднина: «Моя дочь живет в Америке. Что здесь такого?»
Гребенщиков: «Стране помогают не те, кто старательно лижет государству задницу, а критикующие его»
Почему из горящей «Зимней вишни» почти невозможно было сбежать
«Разве Путин запирает двери кинозалов и пожарные выходы?»
Проверьте свой супермаркет: в МЧС составили карту выявленных в торгово-развлекательных центрах нарушений
«Деградация всей системы». Что уничтожает белорусских силовиков?
Обложка дня. Президент – свинья
«Беда стране, коль пироги печёт сапожник…»
«Это не страх перед сверхдержавой, это страх перед неуправляемой страной»
Карбалевич: Путин столкнулся с двумя проблемами
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядят BMW, которые продает гараж Управделами президента
Вечно молодой. Фото Лукашенко в очередной раз отретушировали
Гродненские фанаты устроили впечатляющую акцию в честь 100-летия БНР
Як бізнэсовец зь Ліды гадуе ў Беларусі алтайскіх аленяў
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
04.04.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
Житель Старобина, который принял роды у жены: «Куда было деваться?»

Ночь с 5 на 6 марта молодая семья из Старобина запомнит на всю жизнь.

Пока мама рожала, а папа по телефону слушал диспетчера скорой и принимал роды, в соседней комнате плакали старшие сыновья. Для всех схватки Натальи стали полной неожиданностью, по прогнозам врачей, малышка должна была появиться на свет с 12 по 20 марта.

— Мы не будем сниматься! Все, хватит, надоела уже пресса, — сразу отвечает молодая мама, которой TUT.BY дозвонился по телефону.

Супруги признаются: они устали от внимания к их семье после того, как «Инфо Курьер» опубликовал запись разговора диспетчера Солигорской станции скорой медицинской помощи и молодого папы. Михаил слушал по телефону советы специалиста и самостоятельно принимал роды, пока к дому ехала скорая.

— Это наш третий ребенок, есть уже два хлопца, — рассказывает TUT.BY Михаил, который работает водителем. — Присутствовал ли я раньше на родах? Нет! И желания такого не было.

Как говорит молодой папа, партнерские роды его никогда не привлекали, старших сыновей (одному мальчику два года, другому — шесть. — Прим.TUT.BY) Наталья рожала в роддоме под присмотром врачей.

— Схватки начались в 00.20, мы уже спали вообще-то. Жена разбудила, сказала вызывать скорую. Вызвал — и пошел покурить на улицу, нервничал. Толку от сигареты все равно не было: что курил, что нет, — продолжает рассказывать Михаил. — Прихожу, а у нее уже воды отошли.

— Помните, как принимали роды у жены?

— Как получилось, так и принимал. В 00.40 еще раз позвонил в скорую, мне сказали: «Готовься, будешь сам принимать». Наташа рожала на полу.

— Михаил, вы не растерялись?

— Куда было деваться? Два малых ревут, жена. Пришлось детей закрыть в комнате, включил мультики — и все.

Мужчина со смехом вспоминает, что Наталья родила быстро. Но отмечает — тогда ему было не до смеха. Маленькая Полина на свет появилась в 00.55.

— Короче, все было быстро. Все помню подробно, но рассказывать ничего не буду, — улыбается Михаил. — Мне сказали держать головку, чтобы не висела, и успокоиться. Это я и сам знал, что надо успокоиться. Когда никого рядом нет… Вот она сейчас родит — и что дальше делать? Пуповину я ж сам не перережу! Я акушерских курсов не проходил. Скорая успела приехать к этому моменту и сама перерезала пуповину. Жену с ребенком забрали в роддом, а я детей пошел заново спать укладывать. А уже потом курить, долго приходил в себя.

— Зато теперь сможете принять роды, если вдруг женщина экстренно начнет рожать.

— Нет, спасибо, мне хватило одного раза. Это наш последний ребенок.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Лукашенко говорил словно на иностранном. Перевод его выражений
«Каждая, буквально каждая — натурально не в бровь, а в глаз»
Что Лукашенко хочет поменять в Конституции, или Как удержать волка за уши
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев. Фотофакт
Под Солигорском мужчина принял роды у жены, слушая скорую по телефону. Аудио
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY