Житель Старобина, который принял роды у жены: «Куда было деваться?»

Ночь с 5 на 6 марта молодая семья из Старобина запомнит на всю жизнь.

Пока мама рожала, а папа по телефону слушал диспетчера скорой и принимал роды, в соседней комнате плакали старшие сыновья. Для всех схватки Натальи стали полной неожиданностью, по прогнозам врачей, малышка должна была появиться на свет с 12 по 20 марта.

— Мы не будем сниматься! Все, хватит, надоела уже пресса, — сразу отвечает молодая мама, которой TUT.BY дозвонился по телефону.

Супруги признаются: они устали от внимания к их семье после того, как «Инфо Курьер» опубликовал запись разговора диспетчера Солигорской станции скорой медицинской помощи и молодого папы. Михаил слушал по телефону советы специалиста и самостоятельно принимал роды, пока к дому ехала скорая.

— Это наш третий ребенок, есть уже два хлопца, — рассказывает TUT.BY Михаил, который работает водителем. — Присутствовал ли я раньше на родах? Нет! И желания такого не было.

Как говорит молодой папа, партнерские роды его никогда не привлекали, старших сыновей (одному мальчику два года, другому — шесть. — Прим.TUT.BY) Наталья рожала в роддоме под присмотром врачей.

— Схватки начались в 00.20, мы уже спали вообще-то. Жена разбудила, сказала вызывать скорую. Вызвал — и пошел покурить на улицу, нервничал. Толку от сигареты все равно не было: что курил, что нет, — продолжает рассказывать Михаил. — Прихожу, а у нее уже воды отошли.

— Помните, как принимали роды у жены?

— Как получилось, так и принимал. В 00.40 еще раз позвонил в скорую, мне сказали: «Готовься, будешь сам принимать». Наташа рожала на полу.

— Михаил, вы не растерялись?

— Куда было деваться? Два малых ревут, жена. Пришлось детей закрыть в комнате, включил мультики — и все.

Мужчина со смехом вспоминает, что Наталья родила быстро. Но отмечает — тогда ему было не до смеха. Маленькая Полина на свет появилась в 00.55.

— Короче, все было быстро. Все помню подробно, но рассказывать ничего не буду, — улыбается Михаил. — Мне сказали держать головку, чтобы не висела, и успокоиться. Это я и сам знал, что надо успокоиться. Когда никого рядом нет… Вот она сейчас родит — и что дальше делать? Пуповину я ж сам не перережу! Я акушерских курсов не проходил. Скорая успела приехать к этому моменту и сама перерезала пуповину. Жену с ребенком забрали в роддом, а я детей пошел заново спать укладывать. А уже потом курить, долго приходил в себя.

— Зато теперь сможете принять роды, если вдруг женщина экстренно начнет рожать.

— Нет, спасибо, мне хватило одного раза. Это наш последний ребенок.