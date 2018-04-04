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04.04.2018
Маргарита Герасюкова, Газета.ru
Стрельба в Сан-Бруно: «YouTube разрушил мою жизнь»

Появились подробности инцидента в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, в ходе которого женщина расстреляла троих человек и покончила с собой.

Стало известно, что 39-летняя Назим Агдам была недовольна новой политикой монетизации видеохостинга, из-за которой она практически перестала получать доход от просмотров.

Три человека получили ранения в ходе стрельбы в штаб-квартире YouTube в американском городе Сан-Бруно. Нападение совершила женщина, которая покончила с собой уже внутри здания.

По словам представителя Больницы общего профиля в Сан-Франциско, среди пострадавших — 36-летний мужчина в критическом состоянии, 32-летняя женщина с серьезными ранениями и 27-летняя женщина с повреждениями средней тяжести. Кроме того, еще одна женщина, ставшая свидетельницей стрельбы, вывихнула лодыжку и была также направлена в лечебное учреждение.

Полиции удалось установить личность стрелявшей — это 39-летняя Назим Агдам, американка иранского происхождения. По предварительным данным, причиной стрельбы в офисе YouTube могла стать ее ненависть к видеохостингу, который Агдам в последнее время яростно критиковала.

Новая политика довела до стрельбы

Судя по аккаунтам подозреваемой, она вела активную онлайн-жизнь в интернете. Ее аккаунты в Facebook, Instagram и YouTube, которые на текущий момент являются заблокированными, содержали большое количество разнообразного контента — от фитнес-советов и уроков танцев до комментариев о веганстве.

С тех пор, как YouTube принял решение о прекращении монетизации некоторых каналов, Назим Агдам начала выступать с активной критикой ресурса. Ей казалось, что YouTube специально «фильтрует» ее видео, чтобы она не получала просмотры и, как следствие, доход от канала.

«YouTube меня дискриминирует, и я такая не одна. Мои старые ролики, которые набирали так много просмотров, больше никто не смотрит. Это все потому, что мой канал фильтруют», — жаловалась женщина в своих социальных сетях.

Кроме того, она заявила о прогрессирующем неравенстве в YouTube — якобы видеохостинг сам решает, какой канал продвигать.

Согласно данным Mashable, Назим Агдам ушла из дома накануне стрельбы в субботу 31 марта. Ее отец подтвердил, что она была «недовольна» новой политикой YouTube.

«Она всегда говорила, что YouTube разрушил ее жизнь», — заявил брат подозреваемой Шахран Агдам.

Сообщается, что подозреваемая взяла машину и специально приехала из Сан-Диего в Сан-Бруно, где располагается штаб-квартира YouTube.

Несмотря на то, что полиция Сан-Бруно подтвердила, что погибшая женщина и есть Назим Агдам, мотивы преступления пока устанавливаются. Нет никакого подтверждения того, что стрелявшая знала своих жертв и планировала нападение на конкретного человека.

Хакеры не дремлют

Во время стрельбы в штаб-квартире YouTube неизвестные хакеры взломали твиттер-аккаунт одного из менеджеров видеохостинга по фамилии Лаврусик, чтобы распространять дезинформацию.

В одном из фейковых твитов Лаврусик якобы просил помочь разыскать своего друга, которого он потерял в суматохе. При этом публикация сопровождалась фотографией известного YouTube-блогера с никнеймом Keemstar, которого на тот момент не было на месте преступления.

Сразу несколько журналистов распознали взлом и пожаловались на публикации. Генеральный директор Twitter Джек Дорси лично отчитался о том, что скомпрометированный аккаунт был заблокирован.

Реакция Кремниевой долины

Руководитель Google, которой принадлежит YouTube, Сундар Пичаи направил официальное сообщение на адрес всех работников компании. Он уверил, что ситуация находится под контролем и поблагодарил тех сотрудников, которые первыми заявили о стрельбе в штаб-квартире.

«Я знаю, что многие из вас шокированы. В течение ближайших дней мы окажем всю необходимую поддержку каждому в нашей Google-семье, чтобы оправиться от этой немыслимой трагедии», — написал Пичаи.

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войжитски также выразила свое сочувствие в Twitter.

«У меня нет слов, чтобы описать это ужасное происшествие со стрелком в офисе YouTube. Выражаю нашу глубокую благодарность полиции и тем, кто первыми заявил о преступлении, за вашу реакцию. Наши мысли сейчас с теми, кто был ранен сегодня», — сообщила Войжитски.

Другие представители Кремниевой долины тоже поспешили принести слова соболезнования. Среди них руководитель Twitter Джек Дорси, глава Uber Дара Хосровшахи, гендиректор Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос и другие.

 
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