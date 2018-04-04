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Скандалы
04.04.2018
Пожар в торговом центре «Персей для детей» в Москве: один погибший

Шестеро пожарных получили ожоги.

Возгорание произошло в одном из складских помещений на одном из верхних этажей здания. Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, один человек, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. По данным МЧС, погибший работал в здании.

Пострадали также шестеро пожарных. По словам главы ГУ МЧС Ильи Денисова, приехавшего на место пожара, один из раненых спасателей находится в тяжелом состоянии, сообщает ВВС.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Из здания ТЦ эвакуировали 60 человек. Сейчас пожар потушен, подъезды к нему блокированы. Пострадавших забрали 2 медицинских вертолета, сообщил начальник главка.

В Следственном комитете России заявили, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где и произошло возгорание.

Представитель администрации ТЦ Андрей Кононец рассказал, что на прошлой неделе в здании проходили плановые учения по пожарной безопасности. Он уточнил, что погибший является сотрудником ткацкой фабрики.

Борис Тритенко, владелец компании, управляющей сетью торговых центров «Персей для детей», ранее заявил, что на двух верхних этажах находится фабрика и склад готовой продукции.

- Мы не являемся собственниками помещения, где произошло возгорание. Мы только арендуем там, - рассказал Тритенко RNS.

Ранее источник в экстренных службах рассказал, что из-за сложной планировки пожарным было трудно добраться до очага возгорания.

Как сообщили в московском управлении МЧС, при пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты и автоматического пожаротушения, персонал ТЦ действовал хорошо.

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