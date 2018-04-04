В Минске на полигоне погиб солдат-срочник

ЧП произошло в 120-ой Отдельной Механизированной Бригаде, которая находится в Уручье. Информация официально подтверждена Минобороны.

Иллюстративный снимок. Фото belarmy.by

Как сообщил «Салiдарнасцi» источник, трагедия произошла 4 апреля при проведении стрельбищ на полигоне. Солдат срочной службы погиб. При каких обстоятельствах – пока неизвестно.

Корреспондент «Салiдарнасцi» связалась с дежурной частью 120-ой Отдельной Механизированной Бригады. На другом конце провода дежурный ответил, что «сейчас все проясняется». Собеседник закончил разговор, что больше ничего сообщить не может.

Пресс-служба Минобороны сообщает, что «4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120 отдельной механизированной бригады военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин.

В результате один из членов экипажа старший механик-водитель БМП рядовой Удод Дмитрий Николаевич получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

По данному факту Следственным комитетом проводятся следственные действия.

Комиссию по расследованию обстоятельств и причин происшествия от военного ведомства возглавляет заместитель министра обороны».

Минобороны выразило глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия. Сообщается, что им будет оказана всесторонняя поддержка и необходимая помощь.

В пресс-службе ведомства в 15.15 «Салiдарнасцi» сказали: «Комментариев не даем. Вся информация у на сайте».