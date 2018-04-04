Лукашенко говорил словно на иностранном. Перевод его выражений

При выступлении на семинаре-совещании о повышении эффективности аграрной отрасли Александр Лукашенко сверкнул несколькими выражениями, которые большинству горожан вряд ли понятны.

Местами глава государства выглядел чуть ли не инопланетянином. «Салідарнасць» перевела выражения Лукашенко, чтобы все могли понять, о чем он говорил.

Лукашенко на совещании: «Зачастую мы готовим специалистов, у которых нет никакого желания работать на селе». Фото barykin-pin-up.ru

«И вообще вопросы севооборота – это, к сожалению, забытая тема»

Перевод: в самом упрощенном виде севооборот – это посадка на одном поле в разные годы разных сельскохозяйственных культур. Приветствуется также «пар» – это когда вспаханное поле оставляют на одно лето незасеянным. Все это способствует более высокому урожаю.

«Отмечается уменьшение… проведения защитных мероприятий на посевах»

Перевод: «защитные мероприятия» включают в себя ряд мер. Самое понятная из них – химическая обработка посевов, когда растения опрыскивают препаратами для борьбы с сорняками и вредными организмами. Также дачники борются с колорадским жуком на своей картошке.

Лукашенко на совещании: «Жизнь в деревне ни в чем не должна уступать городской». Фото barykin-pin-up.ru

«Выбранная силосно-концентратная система крайне затратна и наименее соответствует физиологическим потребностям животных»

Перевод. В кино можно увидеть, как стадо коров с удовольствием кормится на зеленом травяном пастбище под открытым небом. В действительности в Беларуси на многих фермах животных круглый год кормят одним и тем же. В кукурузную массу (силос) добавляют смеси из минеральных и биологически активных веществ (концентрат). Нередко при таком питании коровы подвержены различным заболеваниям.

Фото barykin-pin-up.ru

«Создана популяция голштинского скота отечественной селекции. По продуктивности в два раза превосходит нашу черно-пеструю породу. Что еще надо?»

Перевод. Голштинскую породу коров вывели во второй половине XIX веке в США. Эти животные характеризуются наибольшими надоями среди других молочных пород, а также весом — они заметно крупнее представителей обыкновенной черно-пестрой породы.