.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Обложка дня. «Наши аплодисменты, господин Президент»
Под Солигорском мужчина принял роды у жены, слушая скорую по телефону. Аудио
В Минске пьяный вдрызг дворник разбил чужое авто
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев. Фотофакт
Цитата дня: «Автократы друг у друга начинают перенимать дурные привычки»
На форумах негодуют: дело о резонансном ДТП на Кальварийской могут передать в Россию
Эрдоган увел девушку у Путина. Фотофакт
Суд вынес решение о моральной компенсации экс-фигурантам дела «Белого легиона»
«Этот гол Роналду войдет в историю». Видеофакт
Как выглядит алкотуризм в странах Балтии: вся правда в маршрутах и ценниках за бутылку
«Все кругом начальники, а он один». В Шкловском районе нашли повешенным главу агрохолдинга
Класковский: «Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Путин положил конец «единению народов Беларуси и России»
«Видимо, на референдуме предложат разрешить баллотироваться в президенты с 12 лет»
«В окружении Лукашенко велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов»
Лента.ру, шокирующая и самих россиян, написала о «Батькиных нацистах»
В чем прав/не прав папа Коли

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Павел Белавус прыдумаў для свята 25 сакавіка новую назву і пачынае кампанію па прызнанні яго дзяржаўным
Депутат Госдумы Роднина: «Моя дочь живет в Америке. Что здесь такого?»
Гребенщиков: «Стране помогают не те, кто старательно лижет государству задницу, а критикующие его»
Почему из горящей «Зимней вишни» почти невозможно было сбежать
«Разве Путин запирает двери кинозалов и пожарные выходы?»
Проверьте свой супермаркет: в МЧС составили карту выявленных в торгово-развлекательных центрах нарушений
«Деградация всей системы». Что уничтожает белорусских силовиков?
Обложка дня. Президент – свинья
«Беда стране, коль пироги печёт сапожник…»
«Это не страх перед сверхдержавой, это страх перед неуправляемой страной»
Карбалевич: Путин столкнулся с двумя проблемами
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вечно молодой. Фото Лукашенко в очередной раз отретушировали
Гродненские фанаты устроили впечатляющую акцию в честь 100-летия БНР
Як бізнэсовец зь Ліды гадуе ў Беларусі алтайскіх аленяў
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
04.04.2018
Под Солигорском мужчина принял роды у жены, слушая скорую по телефону. Аудио

Житель поселка Старобин Минской области принял роды у жены, консультируясь с диспетчером скорой.

Светлана Пашковская. Фото предоставлено Солигорской станцией скорой медицинской помощи

История произошла в ночь на 6 марта. Тогда у 30-летней женщины, ожидавшей третьего ребенка, неожиданно отошли воды и начались роды. Бригада скорой объективно не успевала приехать на помощь и диспетчер станции Светлана Пашковская стала руководить процессом по телефону, сообщает Iнфа Кур’ер.

«Спокойно, сам успокойся! Успокоился? Молодец!»

Расшифровка публикуется с сокращениями, потому что в некоторых эпизодах сложно разобрать голос. На записи слышно только то, что говорит диспетчер Пашковская.

«Придется тебе, наверное, роды принимать. Не шутите. Меня слушай. Ложи на кровать, ложи на кровать. Что, она на полу? На полу давай. Постели простыню какую на полу. Стели простыню на полу, хоть что кинь на пол, чтобы чистое. Быстрее со шкафа что кидай, ее положи. Ложи ее. Все тихо, спокойно. Слушай меня.

Легла? Легла. Так, все. Пусть лежит тихонечко. Пусть дышит так, дышит. Ребенку нужен кислород. Пусть дышит. Пусть открывает рот и дышит. А ты сам успокойся! Почему? Потому что, когда ты беспокоен, и она будет беспокойна. Все будет хорошо. Тихо, спокойно. Лежит? Все. Спокойно, сам успокойся! Успокоился? Молодец! Тихо, спокойно.

Если вдруг роды начнутся, ты должен подставить руки, чтобы тебе ребенок выпал именно в руки. Понимаешь? Оно все само, все моментом. Это же третьи роды. Я понимаю тебя. Третьи роды, понимаешь, это быстро все. Главное, руки подставь, широко руки, чтобы ребенок выпал.

Кто в штанах лежит? А, в штанах — в смысле ты ее одел всю? Раздевай тогда, снимай штаны.

Ты не трогай жену, пусть жена лежит на полу. Как лежит — так пусть лежит. Все, ты просто возьми и потихоньку раздень, чтобы ребенок выпал к тебе в руки, а никуда на пол или еще куда. Ты понимаешь? Оно само. Сам ребенок, ты увидишь голову. Я не шучу.

Ну давай. Я не буду выключаться. Хорошо?..

… Да, дорогой. Так-так, руки, руки подставь. Не бойся ничего, ребенок тебе упадет в руки. Не бойся, все будет хорошо. Ребенок будет хорошим. Просто подставь руки. Ничего не надо делать. Он сам тебе в руки выпадет, понимаешь. Не бойся. Головка появляется? Все хорошо. Ноги пусть хорошо расставит. Все, молодец. Хорошо расставить ноги. Подставь руки, две руки вместе подставь, чтобы ребеночек… Он маленький, хорошенький. Страха никакого нет.

Скажи, на шейке ничего нет? Пуповины нету? Обвития нету? Еще не видно? Только появилась голова? Ничего не делай. Просто руки держи. Да, руки, она пусть дышит, тужится. Она умеет тужиться. Да-да. Я тут, я с тобой, не бойся. Только подставь руки. Лезет? Лезет, хорошо, потихоньку. Вот молодец. О, наш человек. Потихоньку-потихоньку, оно быстрей.

Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Главное, не бойся, не бойся, не бойся. А никого дома нет подать пеленочки? Никого? Ну ничего. Не бойся, не бойся. Потихоньку. Все будет хорошо. Держи, главное, ребенка.

А пуповину не трогай, потому что пуповина в маме. Это мы отделим. Приедет сейчас скорая, отделит пуповину. Чистая шейка? Ну что? Держи, держи. Все, закричал. Пусть кричит, не успокаивай, пусть кричит. Дай покричать хорошо. Все, пусть кричит, дай кричать, держи пока на руках, держи на своих руках. Держи, держи, держи, держи, держи.

Сейчас надо будет как-то взять где-то пеленочки и на что-то положить ребенка. На мягкое. Не бойся, все будет хорошо. Давай, давай, молодец. Отлично».

Светлана Пашковская вспоминает, что в момент разговора с мужчиной она считала, что находится рядом с ним.

— Где-то внутри, конечно, было страшно. Но я говорила спокойно, без дрожи в голосе, все-таки столько лет в профессии (с 1984 года. — Прим. ред). Если бы переживала я, то волнение передалось бы и мужчине. Я была с ним на связи до приезда медиков, они приехали быстро.

По ее словам, житель Старобина и его жена — большие молодцы. Он слушал ее подсказки и делал все, как она говорила.

— В нашей практике такой случай произошел впервые, — говорит заведующий Солигорской станцией скорой медицинской помощи Алексей Геродотов. — Результат зависел как от диспетчера, так и от мужчины. Во-первых, роды — сама по себе стрессовая ситуация, во-вторых, мужчина, в-третьих, жена. Как правило, в таких случаях человек впадает в истерику. Не все готовы в экстренных ситуациях слушать рекомендации диспетчера.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Лукашенко говорил словно на иностранном. Перевод его выражений
«Каждая, буквально каждая — натурально не в бровь, а в глаз»
Что Лукашенко хочет поменять в Конституции, или Как удержать волка за уши
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев. Фотофакт
Под Солигорском мужчина принял роды у жены, слушая скорую по телефону. Аудио
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY