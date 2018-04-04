В Минске пьяный вдрызг дворник разбил чужое авто

Потому что оно мешало вывозу мусора.

Автомобиль был припаркован около подъезда жилого дома по улице Наполеона Орды. Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГУВД Мингорисполкома, утром в дежурную службу обратился владелец поврежденного авто. Он сообщил, что услышал звуки ударов и, посмотрев в окно, увидел, как дворник сначала ногой, а затем мусорным контейнером ударяет его автомобиль.

По словам дворника, его разозлил тот факт, что жильцы дома регулярно паркуют свои машины около подъезда, мешая вывозу бытового мусора. Установлено, что мужчина в момент совершения хулиганства находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено более 3 промилле алкоголя.

В ходе проверки также выяснилось, что 38-летний дворник ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.