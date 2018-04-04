Telegram-канал «Солнечный шторм» — о национальной идее, выраженной в русских пословицах.

«Нет, всё-таки гениальный кладезь мудрости русские пословицы. Каждая, буквально каждая — натурально не в бровь, а в глаз и, что самое поразительное, с годами (да что там с годами, с веками!) становится только актуальнее, словно хорошее вино.

Некоторые из них уже давно пора не просто отлить в граните, но и законодательно объявить официальным слоганом родных просторов нашей необъятной Родины.

Помните, в «Игре престолов» у каждого из домов Вестероса имелся свой девиз? «Зима близко», «Услышь мой рёв», «Мы не сеем» и т.д и т.п. Убеждены, что вакантное место девиза дома «Россия» по праву могла бы занять фраза «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится».

В этой простой, но ёмкой пословице доступным языком выражена национальная идея, имя которой «русский авось». Ну или «И так сойдёт!», — как любил говорить герой культового мультфильма «Вовка в тридевятом царстве».

И ведь, действительно, как-то так само исторически сложилось, что в России меры по предупреждению опасных ситуаций начинают принимать уже после наступления самих ситуаций. Свежий пример — трагедия в Кемерово, после которой встревоженное гражданское общество всерьез озаботилось проблемой нарушения всех мыслимых и не мыслимых пожарных (а порой, даже просто общечеловеческих) норм в торговых центрах, кинотеатрах и иных местах массового скопления народа.

Нет, подобную инициативность мы никоим образом не осуждаем и даже наоборот — всячески поощряем и приветствуем. Но, чёрт возьми, почему этот вопрос и данная проблематика в целом абсолютно не беспокоили сознательных граждан раньше? Неужели для привлечения внимания к той или иной назревшей проблеме, в стране непременно должно что-то выходить из строя, гореть, тонуть или обращаться в пыль? Пожалуй, с таким подходом, мы все однажды проснёмся в чём-то среднем между миром «Безумного Макса» и вселенной «Фаллаута».

Так, кто там пробормотал «если вообще проснёмся?». Отставить пессимизм и упаднические настроения в строю. Необходимо выработать глобальную стратегию будущего, работающую на опережение. Наполеоновских планов, манифестов, нанотехнологий или робокопов на улицах для этого вовсе не требуется.

Для начала, достаточно каждому россиянину усвоить простую истину: заботиться о ближнем нужно не только в условиях катастроф и чрезвычайных ситуаций. Равно как и обеспечивать безопасность детей в своём заведении владелец должен не под страхом тюрьмы или крупного штрафа, а из простого чувства ответственности и гражданской сознательности. В конце концов, именно дети и есть будущее, которое завтра станет таким, каким вы сделали его сегодня в настоящем.

Неудивительно, что одними из первых эту нехитрую истину уяснили на Кавказе, с его-то многовековыми традициями преемственности поколений. Речь про древний город Черкесск, в котором забота о подрастающем поколении находится в числе наиболее приоритетных (и успешно решаемых!) задач. Будете удивлены, но вовсе не только на словах или на бумаге, как это частенько у нас бывает.

Впрочем, зачем что-то говорить? Что может быть более наглядным доказательством, чем готовящаяся к открытию детская многопрофильная больница? До настоящего момента учреждений такого рода в республике не было, в связи с чем местным приходилось возить своих отпрысков на лечение в регионы по соседству. Теперь же об этом можно забыть как о страшном сне — современный, хорошо оснащенный комплекс начнёт работу в Черкесске в самое ближайшее время.

We have a dream, что в идеальной России будущего такие высокотехнологичные медицинские учреждения будут абсолютно везде. И никаких больше жутких совдеповских поликлиник с рваным линолеумом и пергидрольной регистратурой!

Лиха беда начало, а там глядишь и серые коробки хрущёвок исчезнут с улиц наших городов. Впрочем, это уже совсем другая история...»