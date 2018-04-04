Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев. Фотофакт

И он существенно отличается от «корзинки Сечина».

В презент от экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева входили, кроме прочего, бальзам и рюмки. В Рунете сразу же вспомнили «корзинку Сечина», которая «отправила» за решетку экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

Во время скандального судебного процесса выяснилось, что так выглядел традиционный подарок президента «Роснефти», «правой руки Путина». В корзинке «От Иваныча» получатели могли обнаружить до 16 сортов колбасных изделий.

Урок, как не надо уходить: «Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках»