Цитата дня: «Автократы друг у друга начинают перенимать дурные привычки»

Главный редактор журнала «The New Times» – о политической моде последних лет.

– Сейчас мода на авторитаризм. И автократы все друг у друга начинают перенимать какие-то дурные привычки, – рассуждает Евгения Альбац на Эхе Москвы. – Си, который в Китае отменяет принцип двух сроков у китайских генсеков. Эрдоган в Турции, Путин в России и так далее. Трамп, который пытается что-то такое перенять от автократов. Да, они друг у друга учатся, они друг у друга перенимают дурные привычки. А обществу, к сожалению, не хватает сил им противостоять.

Цитата дня: «Если вы живете в Литве или Беларуси, то должны знать государственный язык»