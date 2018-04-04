На форумах негодуют: дело о резонансном ДТП на Кальварийской могут передать в Россию

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о ДТП, произошедшем 7 октября 2017 года. Во время него водитель такси получил тяжкие телесные повреждения и впал в кому.

О подробностях в Facebook сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В отношении 29-летнего водителя BMW вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, ему инкриминируется ч. 4 ст. 317 (нарушение правил лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 159 (заведомо оставление в опасности) Уголовного кодекса.

Обвиняемый, гражданин Российской Федерации, объявлен в розыск, в отношении него вынесено постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку оказалось, что обвиняемый теперь живет в России, в компетентное учреждение юстиции РФ направлено международное поручение об оказании правовой помощи.

По результатам исполнения поручения будет решаться вопрос о передаче уголовного дела для осуществления уголовного преследования обвиняемого на территории России, сообщает Следственный комитет.

Потерпевший водитель автомобиля Opel продолжает лечение амбулаторно – ранее сообщалось, что он находился в коме. Представители обвиняемого возместили ему материальный ущерб.

К материалам уголовного дела приобщен документ, в котором потерпевший сообщает, что претензий имущественного и неимущественного характера к обвиняемому не имеет.

На различных форумах пользователи негодуют, прогнозируя, что в России дело «зависнет» и обвиняемый в результате уйдет от ответственности.

Ранее СМИ писали, что 29-летний нарушитель – администратор фитнес-центра «Нордин».

Игорь Шуневич заявлял, что МВД разбирается, почему пьяного водителя BMW отпустили после ДТП. В розыск тот был объявлен также не сразу – этого времени хватило, чтобы скрыться.