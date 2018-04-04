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Общество
04.04.2018
TUT.BY
Суд вынес решение о моральной компенсации экс-фигурантам дела «Белого легиона»

В иске отказать.

Напомним, коллективный иск подали четыре фигуранта дела «О подготовке массовых беспорядков»: Андрей Дундуков, Виктор Мороз, Сергей Стрибульский и Виктор Данилов. В иске была заявлена сумма компенсации — 100 тысяч рублей каждому. По закону ответчиком выступало Министерство финансов.

В суде истцы поясняли, что требуют компенсацию из-за тревоги за близких, друзей и из-за их переживаний за судьбу задержанных, потерянного времени, работы и моральных страданий, связанных с чувством унижения чести и достоинства в результате дискредитации в государственных СМИ.

Представитель Минфина заявил, что иск не признает, поскольку прекращение уголовного дела не доказывает, что действия органов, которые вели его, были незаконными.

В итоге суд решил иск не удовлетворять.

 
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