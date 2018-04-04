Как сложились судьбы героев мема «Сумасшедшая вечеринка ботанов»

В конце февраля Польское IT-общество объявило, что герой мема «Crazy IT party» (или «Сумасшедшая вечеринка ботанов»), программист Томеш Чайка, разрабатывал программное обеспечение для запуска ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Ян Пелц, Томеш Чайка, Петр Притыцкий, Марцин Петриковски

Журналисты «Открытых медиа» решили узнать, при каких обстоятельствах был сделан снимок, ставший мемом, и как сложилась судьба остальных героев. Им удалось выяснить, что фотография была сделана в 1997 году в польском селе Звардонь. Там проходил летний научный лагерь, в котором школьники готовились к математическим олимпиадам.

Автор снимка — учитель Ежи Беднарчик. С ним журналистам связаться не удалось, однако им ответил Марцин Петриковски (на фотографии он крайний справа).

Петриковски рассказал, что в лагерь попадали школьники, набравшие высокие баллы на Польской математической олимпиаде. В Звардоне на протяжении нескольких дней они готовились к международным олимпиадам и ходили в походы в горы. Петриковски четыре года читал лекции в Вроцлавском университете, а сейчас работает в отделе разработки в компании Tieto.

Петр Притыцкий (на снимке второй справа) живет в Канаде со своим мужем, польским математиком. Притыцкий преподает в Университете Макгилл в Монреале. Про четвертого героя мема — Яна Пелца — ничего не известно.

Резюме Чайки впечатляет: он лауреат множества стипендий, победитель многочисленных соревнований. Он тренировал команду Польши по информатике, преподавал в Варшавском университете и университете Пердью, работал в Google, а затем и в SpaceX.

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