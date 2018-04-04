«Этот гол Роналду войдет в историю». Видеофакт
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл на выезде «Ювентус» со счетом 3:0. Игра во многом запомнится великолепным голом Криштиану Роналду через себя.
Гол Роналду через себя (Ювентус - Реал) от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Как уже подсчитали журналисты, португалец отличился с высоты 2,23 метра.
Голу аплодировали даже болельщики «Ювентуса». Роналду поблагодарил их сначала на поле, а затем после матча.
Не меньше других был поражен тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Автор голевой передачи Даниэль Карвахаль сказал после матча: «У меня получился хороший навес на Криштиану, но удар оказался еще лучше. Этот гол войдет в историю. Аплодисменты на трибунах говорят сами за себя».
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