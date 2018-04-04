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Лица
04.04.2018
«Такого еще не было в истории Беларуси»: как Солодухе в экстренном порядке дали звание заслуженного артиста

Певец Александр Солодуха рассказал kp.by, как ему присваивали желанный титул.

Музыкант, исключенный в свое время из оркестра Михаила Финберга за профнепригодность, долго ждал признания от государства. Но годы шли, а звание народного или хотя бы заслуженного артиста присваивать Солодухе власти не спешили. Как вдруг…

- В первый рабочий день года, 3 января, звонок из Министерства культуры: «Срочно привезти документы, вам готовят звание». Я на всякий случай уточнил: «Народного?» – «Нет, пока заслуженного».

Дело было в половине второго. Уточняю: «К которому часу?» – «К трем!» Оказалось, им надо подать к пяти, а установку получили утром… Такого еще не было в истории Беларуси!

Собрался за полчаса. Паспорт и свидетельство ИП с собой всегда, а вот трудовую и диплом об окончании мединститута я не мог найти. Хорошо, Наташа отыскала на втором этаже дома и бегом отвезла меня в министерство. Мне ведь и сон приснился накануне, клянусь: что президент вручает мне звание народного артиста, – поделился воспоминаниями Солодуха.

В общем, мечта сбылась. Но в бочке меда нашлось место и ложке дёгтя. Успех Солодухи проигнорировали его однокурсники.

– Из моего выпуска мединститута 82-го года из 100 человек позвонил только один, – сокрушается Солодуха. – А ведь я не только окончил, но и пять лет отработал в профессии. Ну, бог с ним, что ни разу не пригласили на встречи выпускников, но сейчас, когда уже президент дал звание – знает же вся страна! – и сейчас молчание. Это не обида, не осуждение, так – констатация, с улыбкой. Все думаю: «Ребята, как? Что с вами происходит?»

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