Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?

В последние месяцы СМИ много внимания уделили спортивным успехам младшего сына главы Беларуси. Хоккейные турниры «Золотая шайба» и «Олимпийские надежды», биатлонные соревнования «Снежный снайпер» – везде Коля был на ведущих ролях.

Фото пресс-службы главы государства

По этой причине в массовом сознании формируется образ младшего сына главы государства как едва ли не самого перспективного спортсмена страны. Но соответствует ли этот образ действительности?

Какой из Коли хоккеист?

В начале января команда «Грифоны», в составе которой выступает Николай Лукашенко, заняла второе место в финальной стадии «Золотой шайбы». С того времени, как Коля стал участвовать в этом турнире, госСМИ подробно освещают соревнования и успехи младшего сына главы государства.

На чем акцент не делается? «Золотая шайба» – турнир для любителей, для детей, которые по каким-либо причинам не попали в спортивную школу. Между тем в стране проводятся соревнования среди детей-«профессионалов», в том числе 2004 года рождения. Ведущие роли там занимают команды двух школ – «Юности» и БФСО «Динамо». С высокой долей вероятности можно говорить, что их хоккеисты гораздо сильнее Коли.

При этом выделяться на фоне любителей Николаю помогают несколько факторов. Известно, что он тренируется два-три раза в неделю под руководством Дмитрия Баскова, который возглавляет ДЮСШ «Динамо». Иными словами, подготовка у Коли не совсем любительская.

А как младшему сыну президента удается регулярно становиться лучшим бомбардиром «Золотой шайбы», косвенно объяснил детский тренер Денис Могилатов. Он рассказал sport.tut.by: «В «Грифонах» много играют на Николая Александровича. Ребята в его звене могут долго возить шайбу и ждать, пока он откроется».

В финале «Золотой шайбы» тренер команды «Медведь», которая строилась на ребятах, проявивших интерес к хоккею слишком поздно для зачисления в спортшколы или отчисленных оттуда, использовал эту слабость «Грифонов». Против сына президента сыграли неожиданно жестко. В результате команда Коли не смогла стать первой даже среди любителей.

Спустя три месяца, в начале апреля, Президентский спортивный клуб организовал для Коли и «Грифонов» реванш. В стране впервые провели юношеский турнир «Олимпийские надежды», где Александр Лукашенко смог, наконец, наградить сына призом за первое место.

Глава Беларуси произнес пафосную речь: «Глядя на вас всех, подумал, наверное, будем скоро бороться в финале чемпионата мира. Ведь после завершения выступления за национальную сборную Антоненко, Мезина, Стася, Михалева — пропасть. Вы — наша надежда и не только олимпийская».

В спортивных школах его похвалу в адрес любителей, наверняка, слушали с отвисшими челюстями.

Какой из Коли биатлонист?

В начале марта в Раубичах состоялись Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». Младший сын главы государства там также был на ведущих ролях. В его копилке «бронза» в спринте и «серебро» в смешанной эстафете. Значит ли это, что Николай еще и перспективный биатлонист?

По большому счету его карьера в биатлоне схожа с хоккейной. Начать можно с того, что к участию в «Снежном снайпере» допускаются только любители, не состоящие в специализированных спортивных учреждениях. До того, как Николай решил участвовать в соревнованиях, о них мало кто знал.

На «Снежном снайпере», как следует из фото, Коля Лукашенко выступал с элитной винтовкой «Аншутц» 1827 системы Фортнера, стоимость которой начинается с 3500 долларов.

Кроме того, вероятно, младшего сына президента биатлону обучают профессиональные тренеры.

Николай Лукашенко и призер Олимпийских игр-98 Алексей Айдаров. Фото TUT.BY

Но даже это не гарантировало Коле победу. В спринте первое место занял Влад Гавдис из деревни Люсино (Ганцевичский район). Как рассказал «Салідарнасці» его тренер, обычный учитель физкультуры сельской школы Владимир Железный, учреждение образования не является специализированным. Два года назад область выделила району пять новых пневматических винтовок МР-61 (ИЖ). Одна из них осталась в деревне Люсино, где с ней тренируется Влад Гавдис и другие ученики.

По данным «Салідарнасці», стоимость такой винтовки составляет порядка 200 рублей.

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Подводя итоги, можно сказать, что Николай Лукашенко довольно многосторонняя личность. Но лепить из него образ сильного и успешного спортсмена явно не стоит.

Пока достижения Коли напоминают победы отца на Рождественском турнире по хоккею, который необоснованно пытаются представить «неофициальным чемпионатом мира среди любителей», и где на Александра Лукашенко играют профессионалы.

Вне тепличных условий и любительских турниров младшему сыну главы государства вряд ли бы что-то светило.