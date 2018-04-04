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«У чиновников просто не хватает смелости сказать, что декрет №1 не нужен»

Почему к 1 апреля чиновники так и не решили, что будут оплачивать тунеядцы?

Фото Спутник

Срок до 1 апреля определил Александр Лукашенко. В начале года президент подписал новую версию декрета о тунеядстве (его официальное название — декрет «О содействии занятости»). В документе сказано: вместо фиксированного сбора в 20 базовых неработающие должны будут полностью оплачивать некоторые из услуг, которые сейчас субсидируются государством.

Какие именно это услуги и кто вообще теперь будет считаться тунеядцем, было поручено определить правительству. Однако до сих пор по этому вопросу тишина. Почему тянут чиновники?

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова считает: задержка связана с тем, что чиновникам нелегко как разработать определение «не участвующих в рынке труда», так и найти госуслуги, которые будут платными для новых тунеядцев.

— Скорее всего, те идеи, которые были у авторов документа изначально, сталкиваются с проблемами в реализации и сопротивлением профильных министерств, — отмечает эксперт.

Сложность возникает даже в том, как искать и идентифицировать тунеядцев, и как вообще их отличить от истинно безработных? Не говоря уже о самих услугах.

— Те же услуги ЖКХ предоставляются всей семье, то есть «наказать» высокими тарифами придется и нетунеядцев, живущих с тунеядцами. Да и тарифы скоро повысятся до 100% покрытия, — поясняет Катерина Борнукова. — Здравоохранение по Конституции должно быть бесплатным. В транспорте сложно реализовать высокие тарифы для тунеядцев. А образование, как и соцподдержку, они не получают. Остаются только непрямые услуги (безопасность, право, инфраструктура), исключить пользование которыми сложно.

Продолжение статьи, а также мнение лидера профсоюза РЭП читайте здесь

 
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