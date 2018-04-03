Российский шовинист Аверьянов-Минский набросился на пресс-секретаря БПЦ, который выступал на Дне Воли, — и получил отпор

На черносотенском сайте «Телескоп» появился материал, в котором автор возмущается участием представителя БПЦ Сергея Лепина в праздновании 100-летия провозглашения БНР.

В материале приводится частная переписка Лепина с Кириллом Аверьяновым-Минским — это человек, которого когда-то лишили белорусского гражданства и запретили въезд в страну за антибелорусскую публицистику.

Черносотенский публицист Кирилл Аверьянов-Минский

Начинается она с обращения к протоиерею: «Патриоты Белой Руси вами недовольны» (здесь имеется в виду черносотенская группа «ВКонтакте» «Мы — патриоты Белой Руси», которая во многом состоит из ботов и российских аккаунтов — Ред.).

«Я ими тоже [недоволен], это не патриоты, это предатели — те же самые «змагары», только с другой стороны. Обычные русские нацики. И, судя по тексту, злые и не очень умные, — отвечает Лепин. — Их политическое отражение — «литвины» — тоже не одобряет БНР. Я не удивлюсь, если это одни и те же люди за те же деньги».

Председатель синоидального информационного отдела БПЦ Сергей Лепин

Далее Аверьянов-Минский пытается походить давно битым лошадью — говорит, что лозунг «Жыве Беларусь!» нацистский, так как его использовали коллаборационисты.

«Ну конечно! А лозунг «Слава России» — это, наверное, проявление патриотизма, да?», — смеётся над сообщением на странице провокатора Лепин.

Далее Лепин академически, со ссылками на источники, объясняет Аверьянову, что лозунг «Жыве Беларусь!» сформулиован задолго до Отечественной войны, а современную российскую символику также использовали коллаборационисты.

«Они еще и трусы носили, то что нам, без трусов сейчас ходить?», — продолжает куражится Лепин.

Далее, по-видимому, Сергей Лепин взял да «прогуглил» личность человека, который ему пишет. Под впечатлением от увиденного священник пишет провокатору:

«Упс. Мои коллеги говорят, что Вы — автор запрещенного в России и Беларуси русского нацистского сайта «Спутник и Погром»? Что вы не признаете существование белорусского народа, языка, не признаете белорусский суверенитет, и даже угрожаете появлением аналогов «ДНР» на востоке Беларуси? Или не сами Вы — автор этой безмозглости и тупости, которая печатается в указанной вами группе?», — на этом выложенная переписка заканчивается.

Как сказал Сергей Лепин «Нашей Ниве», никакого разрешения на публикацию переписки он не давал, а его впечатления от контакта с этим человеком «весьма неприятные».