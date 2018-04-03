Класковский: «Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?»

Чем обернутся новые поправки в закон о СМИ?

Политический обозреватель Александр Класковский считает, что сбылись самые худшие предчувствия у независимого журналистского сообщества. Стало понятно, что речь идет о новом закручивании гаек.

— Белорусские власти еще в 1990-х годах плотно взяли под контроль печатные медиа, потом телевидение, радио — все это оказалось под колпаком режима. А вот интернет, социальные сети они проворонили, — пояснил в интервью Радыё Свабода Александр Класковский. — И вдруг оказалось, что этот феномен интернета не подчиняется власти: по их мнению, там процветает крамола.

По мнению эксперта, в новые поправки существенно усложнят работу интернет-СМИ.

— Вводится регистрация интернет-ресурса — вроде бы добровольное, но если не будет этой регистрации, его журналисты уже вроде бы и не журналисты, они фактически вне закона, они не будут аккредитовать, их не будут пускать на акции, думаю, их будут «вязать» на массовых акциях, как самозванцев. А пройти регистрацию не каждый сможет, потому что там всякие «рогатки» типа «руководитель ресурса должен иметь 5 лет ведущего стажа в СМИ. То есть заколдованный круг, — отмечает Александр Класковский.

К тому же власти плотно взялись и за социальные сети, так как чувствовалось, что чиновников очень раздражают злые, колючие комментарии на форумах и в соцсетях.

— Сейчас вводится обязательная идентификация пользователей, которые пишут комментарии на форумах. Это означает, что власти хотят взять под колпак общественное мнение в интернете. Это удар по независимой журналистике, новое закручивание гаек, — убежден Класковский.

По его мнению, белорусские власти будут действовать в своей манере, выборочно, наказывать отдельных пользователей, журналистов, ресурсы, которые, с их точки зрения, «зарвались». Будут образцово-показательные акции типа блокирования, «наезда» на форумы интернет-СМИ для того, чтобы остальные боялись и больше применяли самоцензуру. Поэтому ничего нового нет.

Вот только уместна ли цензура в ИТ-стране?

— Это абсолютно «дуболомное» и недальновидное решение, потому что все равно полностью зажать интернет невозможно. А вот еще больше ухудшить свой имидж легко, хотя и так белорусские власти считаются врагами интернета, врагами свободы высказываний, — поясняет Александр Класковский. — Ухудшение имиджа совсем неуместно именно сегодня, когда руководство Беларуси патетически, объявило, что оно взяло курс на ИТ-страну. Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной? Так что надежды на инвестиции и все прочее будут значительно подточенны, взорваны вот этими драконовскими поправками в Закон о СМИ.

Зиссер предполагает, что в Министерстве информации не осталось людей, пользующихся интернетом