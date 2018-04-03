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Общество
03.04.2018
Марина Светлова
Как поднять зарплаты и оплатить тарифы. Лайфхак для чиновников

Оказывается, власти и сами не верят в повышение доходов белорусов.

Оптимистические, казалось бы, заявления о том, что до 2025 года белорусам не грозит 100-процентная оплата тарифов за тепловую энергию, натолкнули на пессимистические мысли.

О сроках выхода на полную стоимость рассказал вице-премьер Анатолий Калинин. В частности, он отметил, что «это произойдет параллельно с ростом доходов населения».

И уточнил:

— Может быть, это будет 2025 год, может позже.

То есть выходит, что в правительстве даже не сомневаются, что в ближайшие 7, а то и больше лет, рост зарплат белорусов не позволит им даже уплатить за услуги по полному тарифу.

Напомним, что согласно заявлениям чиновников, население сегодня компенсирует только 18−20% стоимости тепловой энергии. Впрочем, и тут возникают некоторые вопросы.

Во-первых, хотелось бы узнать у властей, кто тот добрый волшебник, который все это время оплачивает за белорусов недостающие 80%?

А во-вторых, предложить им явить другое волшебство: не забирать из зарплат налоги для оплаты потом недостающей стоимости тарифов, а позволить сделать это самостоятельно. 

Глядишь, и с зарплатой и с оплатой власти справились бы раньше 2025 года. 

 
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