Фотожабы: «I’ll be back, kolkhoz!»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
В Беларуси хотят ввести регистрацию интернет-изданий, обязательную модерацию. Также предусматривается блокировка соцсетей
I'll be back, kolkhoz! Лукашенко пообещал аграриям диктатуру технологий. И прорекламировал перспективную породу коров
За гранью. Медведь напал на мужчину после того, как тот пьяный полез целоваться
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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о блокировке сайтов с информацией, «порочащей честь» членов этой партии
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«Дни за днями мимо нас идут, качаются, но зима и Лукашенко не кончаются»
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