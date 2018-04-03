Фотожабы: «I’ll be back, kolkhoz!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

В Беларуси хотят ввести регистрацию интернет-изданий, обязательную модерацию. Также предусматривается блокировка соцсетей

I'll be back, kolkhoz! Лукашенко пообещал аграриям диктатуру технологий. И прорекламировал перспективную породу коров

За гранью. Медведь напал на мужчину после того, как тот пьяный полез целоваться

Весна уже на подходе

Синоптики прогнозируют потепление до +19

Умер основатель МММ Сергей Мавроди, наследивший и в Беларуси

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о блокировке сайтов с информацией, «порочащей честь» членов этой партии

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«Дни за днями мимо нас идут, качаются, но зима и Лукашенко не кончаются»