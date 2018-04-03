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Технологии рулят. БЖД внедряет новую платную услугу — начальник поезда принесет зарядку для мобильника
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Общество
03.04.2018
Салiдарнасць
Технологии рулят. БЖД внедряет новую платную услугу — начальник поезда принесет зарядку для мобильника

Белорусская железная дорога сообщила о появлении новой платной услуги: зарядка мобильных устройств с помощью портативного зарядного устройства.

«С каждым годом растет количество электронных мобильных устройств, с которыми пассажиры не расстаются даже в пути, — говорится на сайте Белорусской железной дороги.

Одновременно отмечается, что не во всех вагонах можно зарядить гаджет, поскольку срок службы некоторых может составлять до 28 лет.

Именно для таких поездов и была придумана новая услуга. За дополнительную плату начальник поезда принесет вам зарядное.

«Пассажиры неоднократно высказывались о потребности в зарядке сотовых телефонов и других мобильных устройств в пути следования (в том числе во время «Единых дней пассажира», при анкетировании на сайте и в поездах). Принимая во внимание запросы клиентов, для вагонов, не оборудованных розетками, было выработано альтернативное решение. На базе Могилевского вагонного участка в поездах № 371/372 Могилев—Львов, № 613/614 Могилев—Солигорск, № 649/650 Могилев—Брест и № 659/660 Могилев—Минск в 2017 году был реализован пилотный проект по внедрению новой услуги «Подзарядка персональных электронных устройств». Для этого у начальника поезда имеется универсальное мобильное зарядное устройство типа PowerBank, которое предоставляется по заказам пассажиров. Информация об услуге передается путем голосовых объявлений, а также размещена в вагонах в перечне платных услуг. Стоимость услуги рассчитывается каждым вагонным участком в соответствии с законодательством», — отмечается на сайте.

Сообщается, что в 2017 году во время проведения пилотного проекта возможностью подзарядки персональных устройств воспользовалось 1090 человек. В настоящее время ведется работа по внедрению этой услуги во всех поездах Белорусской железной дороги, где имеются вагоны, не оборудованные розетками.

 
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