В Беларуси дорожает топливо: шестой раз за год

И первый – в апреле.

С 4 апреля розничные цены на бензин и дизель на автозаправочных станциях увеличатся на одну копейку (в среднем на 0,75 процента).

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 26 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 34 копейки, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 55 копейки, ДТ – 1 рубль 37 копеек сообщает пресс-служба «Белневтехима».

До этого цена на топливо менялась 29 марта, тоже на копейку. Ранее – еще трижды за март и всего – пять раз в 2018-м.