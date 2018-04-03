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Общество
03.04.2018
Кирилл Иванов
Чем хороши коровы-голштины, которых рекламирует Лукашенко

Несколько любопытных фактов.

Раздавая «цу» на семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, Александр Лукашенко напомнил о созданной в Беларуси популяции голштинского скота собственной селекции.

— По продуктивности в два раза превосходит нашу черно-пеструю породу. Что еще надо? Только дисциплина исполнения. Ее должны обеспечить местные власти.

«Салідарнасць» собрала несколько фактов о голштинской породе коров.

Именно этой породы корову главе государства подарили в хозяйстве «Савушкино» в Малористком районе в 2016-м

Голштинскую породу коров вывели во второй половине XIX веке в США. Предками голштинов были черно-пестрые коровы, завезенные в Северную Америку из стран Западной Европы.

Коровы данной породы характеризуются наибольшими надоями среди других молочных пород, а также весом — они заметно крупнее представителей обыкновенной черно-пестрой породы.

Как рассказал в интервью журналу «Белорусское сельское хозяйство» начальник технологического селекционного центра по молочному скотоводству РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» Иван Коронец, генетический потенциал данной породы в целом по стране находится на уровне 8–8,5 тыс. кг молока. А в отдельных хозяйствах он еще выше и достигает 11–12 тыс. кг молока. Но реализуется генетический потенциал данной породы везде по-разному в зависимости от условий хозяйствования.

Поголовье голштинизированного скота на сегодня составляет 750 тыс. голов. Для сравнения — поголовье белорусской черно-пестрой породы составляет примерно 1 млн 400 тыс. молочных коров. Продуктивность этой породы в последние годы колеблется на уровне 4,5 тыс. кг и выше, отметил Иван Коронец.

Цена вопроса

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