Почему стоит посмотреть «Террор»: сериал о самой неудачной и жуткой из всех экспедиций

Корабли «Эребус» и «Террор» были обнаружены несколько лет назад – спустя почти пару столетий после загадочных исчезновений.

Корабли «Эребус» и «Террор». Изображение из Illustrated London News

Новый сериал рассказывает, как в 1845 году два судна королевского флота Великобритании «Террор» и «Эребус» отправляются в полярную экспедицию на поиски нового прохода через Арктику. Вскоре корабли оказываются затерты льдами, а члены их экипажа сталкиваются не только с суровыми погодными условиями и нехваткой продовольствия, но и с некой враждебной силой, предстающей в облике огромного белого медведя.

В основе сюжета лежит реальная история погибшей полярной экспедиции английского исследователя Джона Франклина 1845-1847 годов, разбавленная художественным вымыслом автора романа «Террор» Дэна Симмонса и эскимосской мифологией.

Американский телесериал вышел в эфир в марте 2018-го. Сегодня зрители могут увидеть уже третью серию этой во всех смыслах леденящей душу драмы. И, поверьте, ее стоит посмотреть, ведь это:

– Мощный каст актеров;

– Шикарная съемка;

– Завораживающие панорамы, быт военных кораблей и бесконечный лед;

– Тихий ужас на протяжении всего просмотра.

И самое главное – пусть в сериале и много художественного вымысла, но основан он на очень даже реальной истории, завеса тайны которой еще больше приоткрылась буквально пару лет назад.

HMS Terror в 1837 году. Гравюра капитана Джорджа Бэка

А именно, легендарный корабль HMS Terror, входивший в экспедицию британского полярника Джона Франклина и затонувший 168 лет назад в Северном Ледовитом океане, был обнаружен специалистами Arctic Research Foundation.

С помощью небольшой дистанционно управляемой субмарины моряки смогли проникнуть внутрь судна и пришли к выводу, что оно сохранилось практически нетронутым. Находка позволила выдвинуть новую теорию, согласно которой моряки «Террора» преднамеренно оставили корабль и перебрались на другое судно — «Эребус», на котором в конце концов встретили свою трагическую судьбу.

Нельзя не сказать, что историю трагической судьбы моряков исследователи выясняют уже вторую сотню лет. Расследованиям посвящены целые блоги.

Предлагаем сокращенный вариант огромной публикации под названием «Эскимосские предания и загадка экспедиции Джона Франклина».

1. Самая неудачная из всех экспедиций

Из инструкций Адмиралтейства сэру Джону Франклину (5 мая 1845 г.):

«Правительство Ее Величества сочло целесообразным предпринять дальнейшую попытку открытия северо-западного прохода морем из Атлантического океана в Тихий, лишь небольшая часть которого осталась неразведанной, мы решили, что следует назначить Вас командовать экспедицией, которая будет снаряжена для этой цели в составе корабля Ее Величества «Эребус» под Вашим командованием; корабля Ее Величества «Террор», его капитана «Террора» Крозье, назначенного Вам в подчинение; транспорта «Баретто Джуниор», отданного в Ваше распоряжение для доставки части провизии, одежды и прочих запасов».

Спущенный на воду в 1826 г. на верфи Пемброк в Уэльсе, «Эребус» имел парусную оснастку барка и первоначально служил в качестве канонерской лодки, а позднее был переоборудован в полярное исследовательское судно. Вероятнее всего, на этот выбор повлияло то, что изначально канонерка «Эребус» имела очень прочный корпус.

Рейс не казался слишком сложным – к этому времени Северо-Западный проход был изучен почти полностью, оставался лишь небольшой необследованный участок. Экспедиция была самой представительной и оснащенной по лучшим стандартам.

Для 59-тилетнего Франклина это была четвертая экспедиция в Арктику.

Корабли Ее Величества вышли в море из Гринхайта 19 мая 1845 г. «Баретто Джуниор», выполнив задачу, оставил «Эребус» и «Террор» в Баффиновом заливе и вернулся домой. Капитан китобойного судна «Принц Уэльский» Даннет сообщил о встрече с кораблями Франклина 26 июля в заливе Мелвилла. Больше сведений об «Эребусе» и «Терроре» и о 129 членах экипажей не было.

Двенадцать лет почти сорок экспедиций искали Франклина, но ни маршрут экспедиции, ни обстоятельства ее гибели не были до конца выяснены.

С 1819 по 1836 г. в экспедициях, пытавшихся открыть Северо-западный проход, участвовало 513 человек, из них погибло 17. Ни одна из экспедиций, исследовавших регион как до, так и после «Эребуса» и «Террора», не понесла столь существенных потерь, что наводит на мысль о неких особенных обстоятельствах, погубивших экспедицию Франклина. Возможно, потому она остается в центре внимания исследователей и публики уже более ста пятидесяти лет.

II. Рассказ странствующего доктора

В марте 1847 г. сэр Джеймс Росс писал:

«Считаю, что нет ни малейших причин беспокоиться о безопасности экспедиции и сомневаться в ее успехе. Ни один человек, знакомый с особенностями полярной навигации, не стал бы ожидать, что им удастся пройти в Берингов пролив без, по крайней мере, двух зимовок. Такое было бы возможно только при необыкновенно благоприятных обстоятельствах, которых, по общему мнению китобоев, не наблюдалось, и я уверен, что ни сэр Джон Франклин, ни капитан Крозье на это не рассчитывали.

В своих последних письмах ко мне, отправленных с Китовых островов за день до отхода, они пишут, что провизии на борту достаточно на три года для полного довольствия, и, при необходимости, ее можно растянуть на четыре без серьезных неудобств; стало быть, мы можем полагать, что они не будут испытывать нужды ранее середины июля 1849 г., поэтому, мне кажется, нет надобности посылать помощь ранее следующей весны».

В августе 1850 г. английская и американская спасательные экспедиции нашли на острове Бичи могилы корабельного старшины «Террора» Джона Торрингтона, матроса «Эребуса» Джона Хартнелла и рядового морской пехоты Уильяма Брейна с «Эребуса», умерших во время первой зимовки.

Судьба остальных участников экспедиции осталась неясной. Официально они были признаны погибшими на Королевской службе с 31 марта 1854 г. Приказом Адмиралтейства № 263 экипажи «Эребуса» и «Террора» исключили из рядов Королевского флота. С началом Крымской войны британскому правительству стало не до поисковых работ в Арктике.

Дальнейшие свидетельства трагедии «Террора» и «Эребуса» нашел врач и путешественник, сотрудник Компании Гудзонова залива, доктор Джон Рэ. Он принимал участие в поисках с самого их начала, с мая 1848 г., когда был заместителем Джона Ричардсона, бывшего соратника Франклина, а после сам руководил экспедициями, организованными Компанией.

Пожалуй, ни один из исследователей североамериканского побережья не сделал так много, как доктор Рэ. За четыре арктических экспедиции он прошел 10490 км пешком, и еще 10700 проплыл на лодках. И потерял всего лишь одного человека в результате несчастного случая. Возможно, секрет успеха доктора состоял в том, что он учился у эскимосов выживать в Арктике.

Из переписки доктора Рэ с руководством Компании Гудзонова залива:

«Фактория Йорк, Гудзонов залив, 1 сентября 1854 г.

Сэр, – я имею честь сообщить к сведению Губернатора, Вице-губернатора и Комитета, что я прибыл вчера со всей моей партией в добром здравии, но, по причинам, которые будут ниже объяснены, не выполнив цель экспедиции (которая состояла в том, чтобы закончить исследования западного берега Бутии – прим. Дж. Рэ). В то же время, информация, которую мы получили, и предметы, приобретенные у местных жителей, несомненно, доказывают, что часть выживших в давно пропавшей несчастной экспедиции под началом сэра Джона Франклина, а, возможно и всю ее, постигла участь настолько печальная и ужасная, насколько только можно себе представить.

Суть информации, полученной из различных источников, такова: весной, четыре зимы тому назад (1850) несколько эскимосских семей охотились на тюленей недалеко от берегов большого острова, который называется на картах Эрроусмита Землей Короля Уильяма, и видели около сорока белых людей, которые шли по льду на юг и тащили с собой лодку и сани. Они шли вдоль западного берега упомянутого острова. Никто из группы не говорил по-эскимосски, но по знакам местные жители поняли, что их судно (или суда) были раздавлены льдом, и сейчас они идут туда, где рассчитывают охотиться на оленей.

По виду людей (которые, кроме одного офицера, тащили сани, и выглядели слабыми) было ясно, что они голодают; они купили у эскимосов немного тюленьего мяса. Офицер был высоким и крепким человеком средних лет; когда дневной переход закончился, они разбили палатки.

Позже, той же весной, до вскрытия льда, эскимосы нашли около тридцати тел и несколько могил на континенте, и еще пять тел недалеко на острове, на расстоянии дневного перехода на северо-запад от быстрой реки, очевидно Большой Рыбной Реки . Часть тел были в палатке, другие в укрытии, сделанном из перевернутой лодки, остальные разбросаны вокруг в разных направлениях. Среди тел, найденных на острове, одно, по-видимому, принадлежало офицеру: на ремне через плечо висела подзорная труба, и под ним лежало его двуствольное ружье.

По изуродованным телам и по содержимому котелков стало ясно, что наши несчастные соотечественники дошли до последнего ужасного способа продления существования – людоедства. Несколько несчастных дожили до прилета птиц (другими словами, до конца мая), ибо были слышны выстрелы, а гусиные кости и перья были найдены на месте печальных событий.

Запас оружия, по-видимому, был достаточным, порох был высыпан местными жителями кучкой на земле из гильз, а ниже уровня высокой воды нашли пули и дробь: по-видимому, они были брошены на льду у берега. Другие вещи – несколько наручных часов, компасы, подзорные трубы, ружья (в том числе двуствольные), были, вероятно сломаны, ибо я видел части этих предметов у эскимосов, и я приобрел их столько, сколько смог, равно как и серебряные ложки и вилки, орден в форме звезды и маленькое серебряное блюдце с надписью «Sir John Franklin, k.c.h.».

III. Леди Джейн и Чарльз Диккенс против доктора Рэ

Отчет доктора Рэ, опубликованный в журнале Королевского географического общества и в лондонской «Таймс», шокировал общество. Оппонентом Рэ выступил сам Чарльз Диккенс. Ведь не может быть, чтобы в рядах флота Ее Величества оказались людоеды. Он просто перепутал что-то, этот доктор.

Он, безусловно, выдающийся полярный исследователь. Но ведь он мог неверно понять эскимосов, переводчик мог ошибиться, да и сами эскимосы могли сболтнуть не то. Ведь сам доктор пишет, что никто из них не был на месте трагедии. Да и сам Рэ не был там. Обглоданные кости? Даже если они и были – мало ли живности в Арктике – песцы, медведи?

Но игнорировать отчет доктора было нельзя – найденные предметы явно принадлежали пропавшей экспедиции. И он получил обещанную правительством награду в 10 000 фунтов, несмотря на протесты вдовы.

Стоило доктору не включить в отчет неприемлемые для викторианского общества подробности, и была бы и слава, и рыцарский титул. А он предпочел стать изгоем. Что руководило им? Ответственность, честность исследователя, доверие к тем, кто помог ему узнать судьбу пропавшей экспедиции, у кого он учился выживать в Арктике, с кем свела судьба в ледяной пустыне?

После отчета доктора Рэ Адмиралтейство прекратило дорогостоящие и опасные поиски, хотя судьба экспедиции Франклина была по-прежнему неясна. Рэ основывал свое сообщение на показаниях эскимосов, к тому же пересказанных с чужих слов.

Упоминалось о гибели партии примерно в 40 человек и о примерно 35 найденных телах. О судьбе еще почти 100 человек можно было лишь строить предположения. Компания Гудзонова залива на следующий (1855) год направила к устью реки Бака экспедицию под началом Джеймса Андерсена, но она не нашла ничего.

Леди Джейн сама включилась в борьбу – теперь уже не за жизнь, а за спасение доброго имени своего мужа. Она купила паровую 177-тонную яхту «Фокс», вдвое меньшую, чем «Эребус» и «Террор». Капитаном выбрала Леопольда Мак-Клинтока, одного из самых опытных полярных исследователей.

IV. «Аll well»

«Фокс» вышла из Абердина 1 июля 1857 г. К острову Бичи ей удалось добраться только через 13 месяцев – первую зиму провели во льдах Баффинова залива.

5 мая 1859 г. лейтенант Гобсон, начальник санной партии, обнаружил в северо-западной части острова Кинг-Уильям остатки лагеря, а неподалеку – сложенную из камней пирамиду, а в ней – две записи, оставленные людьми Франклина на стандартном бланке Адмиралтейства.

Записка, найденная в Виктори Пойнт

Первая запись:

«28 мая 1847 г. Корабли ее величества Эребус и Террор зимовали во льду на широте 70°5’ N долготе 98°23’W. Перезимовали в 1846-7 на о. Бичи на широте 74°43’28”N. долготе 91°37’15”W после того, как поднялись по проливу Веллингтона до широты 77° и вернулись вдоль западной стороны о. Корнуоллис. Сэр Джон Франклин командует экспедицией. Всё в порядке. Партия из 2 офицеров и 6 матросов покинула корабли в понедельник 24 мая 1847 г.

Gm. Gore, лейт., Chas. F. DesVoeux, помощник капитана».

Вторая запись:

«25 апреля 1848 Корабли ее величества Террор и Эребус были покинуты 22 апреля в 5 лигах к NNW отсюда, окруженные с 12.09.1846. Офицеры и команда в составе 105 душ, под командой капитана Ф.Р.М. Крозье высадились здесь на широте 69°37’42” долготе 98°41’. Эта бумага найдена лейтенантом Ирвингом под пирамидой из камней, которая, как полагали, была построена Сэром Джеймсом Россом в 1831 – в 4 милях к северу, где ее оставил покойный коммандер Гор в мае июне 1847 г. Однако, столб Сэра Джеймса Росса не был обнаружен, и бумагу перенесли в это место, которое и есть то самое, где воздвигнут столб Сэра Дж. Росса. – Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 г., и общие потери в экспедиции составили на эту дату 9 офицеров и 15 матросов. Джеймс Фитцджеймс, капитан судна Ее Величества Эребус Ф.Р.М. Крозье, капитан и старший оф-р. И двинуться назавтра 26 в сторону Рыбной реки Бака».

Пожалуй, ни один документ не изучали поколения исследователей столь тщательно, как эту короткую записку. Дата в первой записи явно перепутана, что, мягко говоря, удивительно – имелась в виду зима 1845-1846 гг., что подтверждается датами на надгробиях Торрингтона, Хартнела и Брейна, умерших во время первой зимовки на острове Бичи, координаты острова в записке тоже указаны неверно.

Вызывает недоумение и фраза «всё в порядке», в оригинале «all well», что можно перевести и как «все здоровы», однако, к этому моменту умерли, как минимум, трое.

Обе записи сделаны Фитцджеймсом, кроме последней фразы, приписанной рукой Крозье. Не вполне ясен и пассаж со столбом Джеймса Росса, этой малосущественной подробности уделена большая часть в остальном слишком лаконичного текста, да и сама запись выглядит странно - сделана по кругу на полях бланка.

Нет ясности и с датами – к чему относится 28 мая на первой записке, если ко времени ее закладки, то непонятно, почему во второй записке говорится о том, что она заложена в июне? Странно, что первая запись не подписана Франклином, судя по всему, Фицджеймс готовил бумагу для подписи, поскольку свою собственную должность он зачеркнул.

Трудно объяснить и непропорционально высокую смертность среди офицеров, и вообще чрезвычайно высокую смертность во время второй зимовки. Странно и то, что экспедиция не оставила никаких сообщений на о. Бичи. Впрочем, на этом загадки не заканчиваются.

Множество исследований посвящено экспедиции Франклина, однако все они представляют собой анализ:

1. Письменных свидетельств (принято считать, что оно единственное – записка из Виктори Пойнт, но есть еще очень странные записи Генри Пеглара, о них в свою очередь).

2. Археологических артефактов – предметов, принадлежавших экспедиции, костей, найденных на о. Кинг-Уильям и захоронений на о. Бичи.

3. Устных преданий и рассказов эскимосов, в сборе которых особенно преуспели доктор Рэ, о котором мы рассказали, и Чарльз Фрэнсис Холл, о нем речь пойдет далее.

Беда в том, что эти сведения противоречат друг другу, и не позволяют восстановить ход событий. Одна из основных неувязок – все тот же отчет доктора Рэ, где ясно говорится о партии из 40 человек и о событиях 1850 года, т.е. на два года позже того, что описано в записке Крозье и Фицджеймса!

V. Скелет с блокнотом

25.05.1859 г. капитан Мак-Клинток обнаружил скелет в униформе стюарда близ мыса Гершель на южном берегу о. Кинг-Уильям. Он лежал лицом вниз на каменистом хребте; неподалеку от него нашли одежную щетку и роговую расческу. И смерзшийся блокнот. Содержимое блокнота оказалось более чем странным.

Там было свидетельство моряка, выданное Гарри (Генри) Пеглару, корабельному старшине «Террора», и записи, сделанные им, и еще одним, неизвестным, участником похода. Рукой Пеглара была записано стихотворение, датированное 21.04.1847 г., которое начиналось «The C the C the open C it grew so fresh the ever free», и представляло несколько видоизмененное стихотворение Брайана Проктера (Барри Корнуолла).

Записи, сделанные рукой неизвестного, видимо, касались судьбы экспедиции. Они оказались столь неразборчивы, что сначала решили, что они написаны по-немецки. Язык, однако, был английским. Но слова записаны задом наперед, и заканчивались прописными буквами.

На одном листе – схематичный рисунок глаза и снизу подпись – «залив-веко» (lid bay). Текст, написанный на другом листе, представлял собой, по-видимому, отрывок из поминальной службы, и начинался словами «О Смерть, где твоё жало….» Многое неразборчиво, многое с грамматическими ошибками, знаков препинания не было вовсе.

На обороте слова располагались по кругу, внутри него написано: «лагерь ужаса пуст» (ужас можно интерпретировать и как название корабля – «Terror»).

Принято считать, что скелет, найденный на мысе Гершель, принадлежал (если уместно это слово) собственно Гарри Пеглару, но многие полагают, что это не так. Скорее, это был Томас Армитейдж, стюард с «Террора», предположительно бывший другом Пеглара, по крайней мере, некий Том упоминается в этих странных перевернутых записях. С биографиями Пеглара, Армитейджа и еще нескольких участников событий можно ознакомится в работе Ллойд-Джонса .

Блокнот скелета и записка, найденная в Виктори Пойнт, составляют все известные письменные свидетельства экспедиции Франклина. Хотя по ним невозможно составить целостную картину произошедшего, все же экспедиция Мак-Клинтока выполнила задачу, возложенную на нее леди Джейн. Доброе имя Франклина было спасено. Эти бумаги доказывали, что он умер на корабле, задолго до страшной развязки истории.

VI. Человек с ружьем

Рассказывает капитан Мак-Клинток:

«Оказалось, от мыса Крозье береговая линия поворачивает обратно к востоку; рано утром 30 мая мы разбили лагерь возле большой лодки – еще одной печальной находки, обнаруженной и обследованной Гобсоном несколько дней назад, о чем я узнал из оставленной им записки, но ему не удалось найти здесь никаких записей, журналов или записных книжек.

В лодке лежала груда превратившейся в лохмотья одежды, ее мы исследовали в первую очередь. Ни один предмет не был помечен именем бывшего владельца. Лодку мы тщательно расчистили, так что ничто не могло укрыться от наших глаз. Снег вокруг мы тоже убрали, но ничего не нашли.

Лодка была длиной 28 футов, шириной 7 футов 3 дюйма, она была легкой, и имела небольшую осадку, и очевидно, с величайшей тщательностью оснащена для подъема по Большой Рыбной реке; на ней собирались идти под парусами.

Вес лодки был 700–800 фунтов, но она лежала на необычно прочных и тяжелых санях.

Я подсчитал, что вес саней был не меньше 650 фунтов, а может быть и существенно больше. Вес лодки с санями был около 1400 фунтов, ее могли с трудом тащить семь здоровых сильных мужчин.

Но все это я увидел потом; в лодке было то, от чего мы остолбенели в ужасе. Это были части двух человеческих скелетов. Один из них принадлежал небольшому молодому человеку, другой – крупному, крепко сложенному человеку средних лет. Первый лежал в носу лодки, в настолько поврежденном состоянии, что Гобсон усомнился в том, что несчастный умер именно здесь; крупные и сильные животные, скорее всего волки, повредили большую часть скелета, возможно, это был скелет офицера. Рядом с ним лежала пара искусно сделанных башмаков, фрагмент узора я здесь привожу, ибо он может послужить для опознания. Кроме башмаков была пара небольших прочных охотничьих полуботинок.

Другой скелет сохранился лучше (ни одного из черепов или их фрагментов не нашли, кроме нижних челюстей), он был в одежде и завернут в мех, лежал поперек лодки, под кормовой банкой. Возле него нашли пять часов и два двуствольных ружья, один из стволов каждого был заряжен, и курок взведен, они были прислонены дулом вверх к борту лодки. Можно представить, с каким пристальным вниманием мы исследовали эти печальные находки, сколь тщательно был осмотрен каждый фрагмент одежды, в поисках карманов, записных книжек, журналов, или хотя бы имен.

Мы нашли пять-шесть небольших книг, все священные писания и молитвенники, кроме «Векфилдского священника». Небольшая книга «Christian Melodies», согласно надписи на титуле, была подарена G. G. (Грэму Гору?). Поля небольшой Библии были исписаны многочисленными пометками, и целые фрагменты в ней были подчеркнуты. Кроме этих книг нашли обложки от Нового Завета и молитвенника.

Среди множества одежды и обуви были семь-восемь пар разных ботинок – зимних, морских, тяжелых. Я заметил несколько шелковых платков – черных, белых, узорных; полотенца, мыло, мочалку, зубную щетку, расчески; прорезиненный чехол ружья на черной подкладке, с меткой A 12 снаружи. Кроме этого, нашли шпагат, гвозди, пилы, напильники, щетки, дратву, перчатки парусных мастеров, порох, пули, патроны, пыжи, кожаный патронташ, ножи складные и обеденные, иглы, коробки с нитками, запальные фитили, несколько штыковых ножен, превращенных в чехлы для ножей, два рулона листового свинца, короче, множество предметов, поразительно разнообразных, которые современные санные путешественники сочли бы малополезными, лишним грузом, который, вероятно, и лишил сил команду, тащившую сани.

Из провизии мы нашли только чай и шоколад, чаю было немного, а вот шоколада – около 40 фунтов. Только эти продукты не могли обеспечить выживание в здешнем климате, мы не нашли ни галет, ни мяса. Нашли еще табак и пустую жестянку из-под 22 фунтов пеммикана. На ней была метка «Е», вероятно она была с «Эребуса». В лодке и около не было топлива, взятого с кораблей, но недостатка в нем не было, у береговой линии было много плавника, и при необходимости можно было использовать весла или настил на дне лодки.

В кормовой части мы нашли одиннадцать больших ложек, одиннадцать вилок и четыре чайные ложки, все из серебра; из этих двадцати шести предметов восемь были с гербом сэра Джона Франклина, остальные с гербом или инициалами девяти других офицеров, кроме одной большой вилки без отметок; из них пятеро были с «Эребуса» – Гор, Ле Весконт, Фейерхолм, Коуч и Гудсир. Три остальных принадлежали офицерам с «Террора» – Крозье (только чайная ложка), Хорнби и Томасу.

Я не знаю, кому принадлежали три предмета, на которых был изображен филин, а также вилка без отметин, но большинство идентифицированных предметов происходили с «Эребуса». Самое странное, что были найдены останки только двух человек из двух или трех десятков, которые, вероятно составляли команду лодки, не было и могил на равнине вокруг, учитывая, что когда несчастные покинули корабли, земля была промерзшей, и рубить в ней могилы – очень тяжелый труд.

Я был поражен, обнаружив, что сани направлены на N.E., как раз на следующую точку, к которой мы направлялись!

После недолгих раздумий я решил, что лодка возвращалась к кораблям, только так я мог объяснить то, что в лодке осталось два человека, видимо команда не могла тащить лодку дальше, эти двое не выдерживали темпа, и их оставили, снабдив провизией, которой должно было хватить до возвращения остальных с кораблей со свежими запасами.

Можно лишь догадываться, собиралась ли возвращающаяся партия ждать следующего сезона на кораблях, или идти вслед за основной группой к Большой Рыбной реке. Кажется очень вероятным, что они собирались вернуться к лодке, не только потому, что в ней осталось те двое, но чтобы забрать шоколад, часы, и много других вещей, которые они вряд ли бы иначе оставили.

Та же причина, которая, видимо, заставила отряд отделиться от основной группы и развернуться, не позволила им после вернуться к лодке. В обоих случаях, они, видимо, сильно переоценили свои силы, и расстояние, которое могли пройти в отведенное время.

Принимая это во внимание, становится понятно, почему продуктов не хватило на весь путь, который они должны были пройти, и должны были выслать отряд назад на корабли, сначала взяв у них все продукты сверх необходимого. Неизвестно, дошел ли кто-нибудь из них до кораблей, мы только знаем, что никто не вернулся назад к лодке, и не нашли скелетов поблизости; по рассказам эскимосов, на корабле не было живых, когда он был прибит к берегу, но на борту нашли один труп.

Мы оставили лодку и двинулись вдоль неровной береговой линии на север и северо-запад до сильно выдающегося мыса, который вероятно, и есть тот край суши, который видел сэр Джеймс Росс с Виктори Пойнт, и назвал его Пойнт Франклин, так он и называется по сей день.

Странная ирония судьбы – место посреди бескрайней Арктики, где разворачивался последний акт трагедии, задолго до описываемых событий было названо именем Франклина!

Я должен с горечью признать, что на протяжении всего пути вдоль берегов острова Кинг Уильям я внимательнейшим образом высматривал в море корабль, сидящий на мели, о котором говорили местные, но все же ничего не нашел».

VII. «Эскимосские байки»

Экспедиции Рэ, Мак-Клинтока, Холла и Шватки, которым удалось найти следы команды Франклина, в своих поисках опирались на рассказы местных жителей. Без их помощи вряд ли удалось бы найти хоть что-нибудь, но западное общество не слишком доверяло рассказам эскимосов.

Такая ситуация сохраняется по сей день. По официальной версии, корабли Франклина были покинуты в конце апреля 1848 г., и оставшиеся к тому моменту в живых 105 человек погибли во время похода вдоль западного берега о. Кинг-Уильям, последние участники дошли до бухты Голодной Смерти, никому не удалось дожить до конца 1848 г.

Эта версия не противоречит тем немногим материальным свидетельствам, которые привез Мак-Клинток, но совсем не согласуется с показаниями эскимосов о выживших участниках экспедиции, которые принято игнорировать. Этот двойной стандарт в отношении эскимосской устной истории можно объяснить рядом причин.

Во-первых, во второй половине XIX в. к эскимосам относились пренебрежительно, как к дикарям. Другая причина заключалась в том, что показания эскимосов были, мягко говоря, неудобны. С этим столкнулся Рэ, и стал жертвой травли, которую организовал Чарльз Диккенс, возмущенный утверждением о людоедстве в рядах экспедиции Франклина. Хотя это был не первый случай – в предыдущей экспедиции Франклина также были подозреваемые в людоедстве. По мнению Диккенса, нельзя строить обвинения героев-полярников на основе «баек эскимосов».

VIII. Газетчик из Цинциннати или Жизнь и смерть Чарльза Френсиса Холла

Чарльз Френсис Холл не был ни моряком, ни ученым. Он был американским мелким предпринимателем, издателем провинциальной газеты в Огайо. Ему было под сорок в 1860 г., когда он продал свою газету, оставил жену и двоих детей и отправился в Арктику, решив, что ему предназначено свыше найти выживших участников пропавшей экспедиции, и вернуть их домой.

Судя по всему, он был весьма эксцентричным и целеустремленным человеком. Первую экспедицию он предпринял в одиночку, и прожил два года (1860-1862) среди эскимосов. То, что ему удалось узнать, не имело отношения к Франклину, но существенно изменило представления об устной истории эскимосов.

Рассказ старухи:

«Она рассказала, что в Niountelik она видела кирпичи, уголь и куски дерева разного размера. Она слышала от старых эскимосов, что, много лет назад там пристали суда с множеством людей. Еще в детстве она слышала рассказы о том, что эти люди убили нескольких эскимосов, и дальше вниз, на Kingaite, еще нескольких, там они забрали двух женщин, которых никто больше не видел.

Я спросил, знала ли она, сколько кораблей приходило. Она ответила: «Они приходили каждый год, сначала два, потом три, потом – очень много кораблей. Пять эскимосов были убиты белыми». Я был не уверен, что правильно понял ее, и повторил вопрос. Tookoolito, получив ответ, перевела мне его так: «Она говорит, что они приходили каждый год». Я немедленно обратился к единственной книге на эту тему, которая была со мной, «Истории Арктических открытий» Барроу, я прочел то, что было написано об экспедиции Мартина Фробишера, и сравнил с тем, что я услышал.

В письменной истории говорилось, что Фробишер трижды бывал в Арктике, в первый раз в 1576 г. – на двух кораблях, во второй – в 1577 г. – на трех, в третий раз – в 1578 г. на 15 кораблях. Согласно устным преданиям, много-много лет назад суда белых людей приплывали три года подряд: первый раз – два судна, во второй – три, в третий – много судов.

Но это было не все, что я узнал в тот день. В письменной истории говорилось, что Фробишер потерял пять своих людей в своем первом путешествии, когда переправляли местного жителя на берег. Устные предания гласили, что пятеро белых были захвачены эскимосами, когда их суда пришли много лет тому назад, и что эти люди зимовали на берегу (неясно – одну или несколько зим), жили среди эскимосов, потом построили большую лодку, поставили мачту и в самом начале сезона отправились в путь. Но открытой воды еще было мало, некоторые поморозили руки, но потом им все же удалось выйти к открытой воде, и больше их не видели.

Я подумал, что если факты, касающиеся экспедиции трехсотлетней давности так хорошо сохранились в памяти эскимосов, и это доказано, то почему нельзя собрать информацию об экспедиции сэра Джона Франклина, которая была всего лишь шестнадцать лет назад?

После того, как я узнал все, что мог от старухи, я оставил ее, пораженный ясностью ее памяти, и дивился тому, как эти странные люди ледяного Севера, которые не имеют письменности, точно сохраняют свою историю и передают из поколения в поколение».

Холлу удалось найти предметы, относящиеся к экспедиции Фробишера, что стало лучшим подтверждением рассказов эскимосов. Только в 1869 г., во время второй экспедиции, которая длилась пять лет, ему удалось попасть на Кинг-Уильям.

Похоже, Холл был человеком весьма крутого нрава, его мнения о спутниках постоянно менялись. Итогом его многолетних скитаний по Арктике стало разочарование в эскимосах – он счел их виновными в том, что они не спасли людей Франклина. Вряд ли стоило винить эскимосов – скудные ресурсы острова не могли прокормить сотню человек – количество сопоставимое с численностью местных жителей.

Холл, судя по всему, утратил интерес, к истории Франклина, и даже не подготовил к печати свои записки о втором путешествии в Арктику, частично они были опубликованы после его смерти.

Холл, уже признанный полярный исследователь, был назначен начальником американской экспедиции к полюсу на судне «Поларис». Это путешествие стало для него последним, Холл умер в 1871 г. на судне, при невыясненных обстоятельствах. Причиной смерти, вероятно, стал конфликт со спутниками, основным подозреваемым является врач экспедиции, он же – руководитель научной группы, доктор Эмиль Бессельс. Холла похоронили в Гренландии. Тело прекрасно сохранилось в мерзлоте, и проведенная спустя почти сто лет эксгумация показала, что он был отравлен мышьяком.

Экспедиции, как известно, не удалось достичь полюса, и как выяснилось впоследствии, злоключения команды «Поларис» только начинались.

Достоверность мельчайших деталей в эскимосских историях отмечалась не только Холлом, но и другими исследователями: Рэ, Мак-Клинтоком, и даже Кнудом Расмуссеном, который собирал рассказы об экспедиции Франклина уже в XX столетии.

Рассказывает Кнуд Расмуссен (1923):

«У Малеруалика я встретил нескольких стариков, которые рассказали мне интересные подробности о злополучной экспедиции. Я попытался собрать все сведения, какие только мог, и передаю их со слов эскимоса Какортингнека.

– Два брата пошли раз на лов тюленей к северо-западу от Кекертака (остров Кинг-Вильям). Было это весной, когда снег тает на тюленьих отдушинах.

Далеко на льду ловцы увидали что-то черное, большое. Это не мог быть зверь. Они пошли и увидали, что это большой корабль. Они тотчас же побежали домой и рассказали своим соседям, а на другой день все пошли туда. Людей они не нашли, корабль был покинут, поэтому они решили растащить все, что тут видели. Но никто из них никогда еще не видал белого человека, и они понятия не имели о применении разных вещей.

Один человек увидал лодку, висевшую у борта, и крикнул: «Корыто! Огромное корыто! Я его беру!» Он никогда не видал лодки и подумал, что это корыто, в котором рубят мясо для собак. Он перерезал канаты, которыми лодка была привязана, она грохнулась на лед и раскололась.

Нашли они и разбросанные по кораблю ружья и, не зная, как их употребляют, отбили стальные стволы от лож и прибили их к гарпунам. Да, они так мало понимали насчет ружей, что называли найденные во множестве пистоны «наперсточками», думая, что у белых людей водятся такие карлики, которым они впору!

Сначала они не смели спускаться вниз, в нутро корабля, но потом стали храбрее и даже осмелились войти в каюты, находившиеся под палубой. Там они нашли много мертвых людей, лежавших на койках. Под конец они осмелились зайти и в большое помещение посреди корабля. Там было темно. Но скоро они нашли инструменты и решили прорубить дыру для окошка. И вот эти неразумные люди, ничего не понимавшие в делах белых людей, прорубили дыру у самой ватерлинии, так что вода хлынула внутрь, и корабль затонул. Пошел ко дну со всеми сокровищами; почти ничего не успели спасти.

Ивалурдьюк, эскимосский сказитель. Фото Кнуда Расмуссена. 1921 г.

В том же году попозже весною трое людей шли с острова Кинг-Вильям на полуостров Аделаида на охоту за молодыми оленями. Тут они нашли лодку с шестью мертвыми телами. В лодке были ружья, ножи и провиант; значит, умерли эти люди от болезни.

И во многих местах на нашей земле видели мы еще кости белых людей. Я сам был на Кавдлунарсиорфике – косе на полуострове Аделаида, почти напротив того места, где зимовал Амундсен. Там мы до самого прошлого года копали и находили свинец и обломки железа. Да еще в Кангерарфигдлуке, тут совсем близко на берегу, чуть к западу.

Вот и все, что я знаю о пельрартут – «умерших с голоду», как мы зовем белых, которые когда-то посетили нашу страну и погибли раньше, чем наши отцы могли спасти их».

История, записанная Расмуссеном, косвенно подтверждает гипотезу о том, что часть команды вернулась на суда уже после того, как была оставлена записка в Виктори Пойнт. Это вполне соответствует истории доктора Рэ о сорока человеках, тащивших сани по льду весной 1850 (а не летом 1848 г., как принято считать.) Тогда можно объяснить и историю с лодкой со скелетами, повернутой носом на север.

Устные предания эскимосов рассказывают о выживших участниках экспедиции Франклина, которые жили среди эскимосов, и потом покинули их. Вряд ли удастся когда-нибудь подтвердить или опровергнуть эти рассказы. Если кому-то удалось выжить – у них могли быть причины не возвращаться на родину.

Фото из книги Оуэна Битти «Frozen in Time: The Fate of the Franklin Expedition»

IX. Людоеды в погонах

Эскимосы неоднократно упоминали о людоедстве среди членов экспедиции Франклина. Эти рассказы цитирует не только доктор Рэ, об этом говорится и в записных книжках Холла, и в книге Гилдера, спутника Шватки. Фактическое подтверждение эти рассказы получили относительно недавно.

Первые свидетельства были обнаружены Оуэном Бити в 1981 г. – на бедренной кости, найденной на юго-восточном побережье о. Кинг-Уильям были царапины, оставленные острым предметом. Там же был найден проломленный череп, оба фрагмента были частями одного скелета. Косвенным доказательством людоедства стало расположение найденных костей – в основном, это были кости конечностей, и разбросаны они были отдельно, поодаль от места, где некогда стояла палатка.

Летом 1992 г. на небольшом островке в заливе Эребус, примерно в километре от места, где Мак-Клинток обнаружил лодку со скелетами, было найдена еще одна стоянка участников злосчастной экспедиции.

Кости принадлежали, по крайней мере, 11 людям, примерно четверть костей имела надрезы, обычно ближе к суставам. Кости были исследованы методами масс-спектрометрии, рентгено-флуоресцентного анализа и сканирующей электронной микроскопии. Изотопный состав кислорода в зубной эмали формируется в детстве и в последующие годы уже не меняется, он задается изотопным составом питьевой воды. Таким образом, по составу зубной эмали можно примерно определить регион, где вырос человек. Так было доказано, что кости принадлежат участникам экспедиции Франклина.

Фото из книги «Frozen in Time: The Fate of the Franklin Expedition»

X. Тушенка от Голднера или опреснители от Фрейзера

Гипотеза о свинцовом отравлении как основной причине гибели людей Франклина была выдвинута антропологом Оуэном Бити. Он провел анализ костей, обнаруженных на юго-восточном побережье острова. Содержание свинца в костях британского моряка составило 228 мкг/г, тогда как в костях эскимосов, относящихся к тому же периоду, – 22-36 мкг/г. Масс-спектрометрический (ICP-MS) и рентгено-флуоресцентный анализ костей, найденных на острове в заливе Эребус, также показал относительно высокое содержание свинца (49-204 мкг/г).

Сложно сказать, какие последствия для здоровья могло иметь отравление свинцом. По этим данным можно лишь приблизительно оценить уровень свинца в крови. Предположительно он в 3-10 раз превышал предельно допустимое содержание.

Принято считать, что источником свинца послужил сплав, которым запаивали банки с консервированными продуктами фирмы Голднера, составлявшими основу рациона экспедиции. Изотопный анализ показал идентичность свинца, содержащегося в костях и того, которым паяли консервные банки. То, что свинец поступал в организмы моряков именно во время экспедиции, однозначно подтверждается анализом волос и мягких тканей трех моряков, умерших во время первой зимовки и похороненных на о. Бичи.

Обложка «Frozen in Time: The Fate of the Franklin Expedition»

По другой версии, источником свинца могли быть новые опреснительные системы, установленные на судах незадолго до экспедиции. В любом случае, вряд ли отравление свинцом стоит считать единственной причиной гибели людей.