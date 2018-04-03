Шуневичу поручено привести аграриев в чувство: «Игорь Анатольевич, мы договаривались»

На семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны глава государства потребовал незамедлительно провести контрольные проверки по всем выявленным в АПК нарушениям.

Лукашенко обратился к руководству Генпрокуратуры, МВД и КГК:

– Проведите контрольные проверки немедленно, и самым жестким образом надо наказать виновных по всем выявленным в АПК нарушениям и фактам, которые были сегодня доложены. Доложите мне – какие приняты решения, как наказаны виновные. Хватит разговаривать на эти темы, проведите контрольные проверки и приведите всех в чувство.

И обратился лично к министру внутренних дел:

– Игорь Анатольевич, мы с вами договаривались: до 15 апреля всю технику – на линейку готовности.

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Лукашенко подчеркнул, что на местах готовность техники к посевной должна быть в центре внимания подразделений ГАИ:

– Смотрите всю технику. Не дай бог, будет разукомплектована – немедленно к ответственности всех, только так мы наведем порядок. Срок до 15 апреля, и мне потом доложите.

Особое внимание также должно быть уделено выплате заработной платы:

– Данные вопросы – это ответственность прокуратуры, серьезнейшим образом посмотрите на это.

Как отмечает БЕЛТА, глава государства указал на недостаточность принимаемых мер по пресечению воровства топлива. Он убежден, что следует самым жестким образом наказывать за хищение как топлива, так и в целом материально-технических ценностей.

Правительственное агентство сообщает, что в ходе докладов генпрокурора и министра внутренних дел были озвучены многочисленные факты нарушений в сфере сельского хозяйства, с которыми Александр Лукашенко и потребовал разобраться самым жестким образом.

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