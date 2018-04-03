Лента.ру, шокирующая и самих россиян, написала о «Батькиных нацистах»

На одном из самых одиозных новостных ресурсов Рунета вышла статья, посвященная празднованию в Беларуси столетия БНР.

Публикация на Lenta.ru называется «Батькины нацисты». Во внушительном по размерам материале говорится об истории возникновения «белорусского национального проекта в начале XX века»; «развороте Лукашенко»; развитии «белорусского национализма по украинскому образцу»; «убийцах русского мира».

Отмечается, что «в такой обстановке закономерно изменилось и отношение официального Минска к исторической роли Белорусской Народной Республики. Если раньше она оценивалась скептически, то теперь ее объявили одним из этапов становления современной белорусской государственности».

Подытоживается текст Владимира Зотова словами: «Контуры будущей постлукашенковской Белоруссии просматриваются все отчетливее, и эта картина не дает поводов для оптимизма».

Отметим, что Lenta.ru сегодняшнего дня является прокремлевским проектом. Его публицисты неоднократно в оскорбительной форме высказывались в адрес белорусов. Более того, в 2016-м Следственный комитет Беларуси задержал авторов Регнума и Ленты.ру, которых подозревали в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а в 2017-м последовал суд.

Примечательно, что редакционная политика общественно-политического российского ресурса Lenta.ru шокирует даже самих россиян. За свежей критикой далеко ходить не надо. Накануне вечером Telegram-канал «Shame, shame, shame» опубликовал скрин страницы из соцсети главного редактора «Ленты» Владимира Тодорова.

Публикацию авторы канала сопроводили комментарием: «Краткий курс по тому, как не быть бесчувственным му*ком: просто не делайте как главред ленты. И все, и все!»