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Общество
03.04.2018
Петр Гайдук
На строительство нового здания Верховного суда подбросили внушительную сумму

Здание получится шикарным.

Постановлением Совмина № 236 от 29 марта «установлен срок отработки бюджетных средств», перечисляемых на строительство нового здания Верховного Суда в границах проспекта Победителей и улицы Орловской.

«Стройтресту № 4» на покупку нестандартных строительных конструкций и изделий из натурального камня уже было выдано 1 млн 940 тысяч рублей, и еще выделяется 3 млн 800 тысяч. Отработать их нужно в течение шести месяцев с даты получения.

Ранее сообщалось, что ввод нового здания Верховного суда запланирован к 7 ноября нынешнего года. Строительство неподалеку от Дворца Независимости началось в октябре 2016 года.

Старое здание Верховного Суда у стадиона «Динамо»

Год назад главный архитектор проекта Владимир Архангельский (УП «Минскпроект») рассказывал, что здание будет иметь свои особенности. Кабинетная система будет дополнена комнатами отдыха, холлами для ожидания, помещениями особого назначения. Главный парадный холл отделают натуральным камнем и украсят скульптурой Фемиды.

– Я считаю очень символичным, что здание высшего судебного органа по стилю и духу соответствует соседним объектам — Дворцу Независимости и площади Государственного флага. Оно органично впишется в архитектурный ансамбль, подчеркивающий нашу государственность. Это очень важно с точки зрения важности и авторитета судебной власти в стране, – заявил недавно «СБ. Беларусь сегодня» председатель Верховного Суда Валентин Сукало.

 
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