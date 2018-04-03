Лукашенко: «Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе»

На семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Беларуси глава государства предупредил руководителей о неизбежной ответственности за коррупцию.

— Запомните — от председателя райисполкома, заканчивая премьер-министром, — это кадровый реестр президента. И все, что с ними связано, мне докладывается немедленно по вопросам коррупции, хищений и прочих вопросов. И пощады вы не ждите! — подчеркнул Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Уже люди стонут в некоторых районах. Дела нет, результатов нет, а он при людях, начиная от бани и заканчивая собственным, и для детей, и для себя жильем, указания раздает.

Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе. Чем богатым там (в местах лишения свободы). Все на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас вычислить и никто знать не будет.

Отметим, что на семинаре-совещании президент дал аграриям четкие «цу» по посевам, молочке, скотоводству. И пообещал диктатуру технологий.