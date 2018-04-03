Лукашенко пообещал аграриям диктатуру технологий: «Ой как рыночно!»

На семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли он дал четкие «цу» по посевам, молочке, скотоводству.

— Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки его рассмотрения исключительно как части экономики. Продовольствие — это политика, и внутренняя, и внешняя, — сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. — Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре нашей независимости была верной. Теперь уже никто с этим не спорит. От состояния дел в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране.

Он подчеркнул, что Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность:

— Представьте, если бы у нас не было продуктов питания и одежды — самых необходимых для народа, какая бы была у нас независимость, и где бы мы сегодня были.

И констатировал, что в настоящее время по производству и потреблению большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны СНГ; валютная выручка от реализации отечественных продуктов питания за 2017-й составила около $ 5 млрд.

— Однако задача по достижению показателя в $ 7 млрд не снята.

Лукашенко отметил, что этот семинар-совещание является «логическим продолжением практики системного и объективного анализа работы конкретных отраслей экономики в целях повышения их эффективности в современных условиях и увеличения их вклада в совокупный национальный доход».

— Говорите, что нужна диктатура технологий? Она будет. В форме законодательного акта. И такой законодательный акт правительству нужно подготовить. И ответственность за реализацию каждого его положения, — подчеркнул он. — Если вы скажете, что это не рыночно, я вам скажу: ой как рыночно! Потому что государство отвечает за плодородие земли, прежде всего в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве главная задача государства и всех вас — плодородие земли.

Лукашенко: «Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе»

И обратил внимание на вопросы производства, в частности на специализацию регионов и сельхозорганизаций:

— В ряде регионов еще не обеспечивается посев площадей в соответствии с научно обоснованной структурой. И вообще вопросы севооборота — это, к сожалению, забытая тема.

…В каждой области должна быть своя структура посевов. Но уход за посевами универсален. Раз где-то нецелесообразно выращивать большие объемы зерновых — значит, основные усилия следует направить на клевера, другие травы, чтобы обеспечить кормами животноводство. Эта отрасль для нас главная. И вообще животноводство — важнейшая сфера для сельского хозяйства.

Лукашенко подчеркнул необходимость повышения продуктивности в молочном скотоводстве:

— В животноводстве особая роль принадлежит молочному направлению. То, что оно является источником поступления денежных средств, хорошо. Плохо, что это единственный стабильный источник для очень многих хозяйств. У нас накоплен опыт интенсификации молочного производства. В ряде сельскохозяйственных организаций удой в среднем более 10 т молока (за год от коровы). Но есть и обратные примеры, когда в отдельных хозяйствах в прошлом году не вышли даже на 1 тыс. 800 кг. Меньше двух тонн. Куда смотрят руководители хозяйств и районов? Такие факты просто недопустимы! Общая ситуация также настораживает.

Неужели министр сельского хозяйства не видит, что количество заготавливаемых кормов растет, а улучшения продуктивности молочного стада такими темпами не наблюдается? Значит, кормов много, но они не те.

По словам главы государства, выбранная силосно-концентратная система крайне затратна и наименее соответствует физиологическим потребностям животных:

— Нужно срочно исправлять положение!

Лукашенко обратил внимание, что «мало построить хорошее здание и установить новейшее оборудование, нужно еще укомплектовать фермы высококачественным стадом, полноценно и дешево накормить животных и сохранить их здоровье».

А также — на необходимость увеличения продуктивного хозяйственного использования коров:

— На этой основе нужно увеличить поголовье крупного рогатого скота исходя из критерия: одна голова на один гектар сельскохозяйственных угодий. К сожалению, в хозяйствах поголовье коров увеличивается низкими темпами.

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве должно быть обеспечено и за счет системной селекционно-племенной работы:

— Здесь решающее слово за учеными. Создана популяция голштинского скота отечественной селекции. По продуктивности в два раза превосходит нашу черно-пеструю породу. Что еще надо? Только дисциплина исполнения. Ее должны обеспечить местные власти.

И поручил правительству совместно с облисполкомами обеспечить соответствующий уровень селекционной работы и подготовить необходимые кадры для этого направления: «Наши возможности в селекционной работе должны дать толчок развитию эффективного мясного скотоводства».

Продолжил, что необходимо дать действенный импульс развитию свиноводства, птицеводства и овцеводства:

— Но, как мы знаем, проблемы там есть. Это и несовершенство кормовой базы, и устаревшая инфраструктура, бесхозяйственность и разгильдяйство.

Лукашенко обратил внимание и на низкое внимание к рыбохозяйственной деятельности:

— А вместе с тем рыба входит в перечень блюд национальной кухни Беларуси. С учетом увеличившегося потока туристов в нашу страну она будет востребована. Произвести продукцию мало. Ее еще нужно переработать и выгодно продать. Сегодня покупатель требователен и избалован. Предложений продукции много, а будет еще больше.

В качестве положительного момента президент отметил тот факт, что белорусский экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2017 году вырос на 16% и достиг почти $ 5 млрд:

— Но проникать на внешние рынки с традиционной номенклатурой изделий становится все сложнее. Следует организовать на основе глубокой переработки сырья производство не только качественной, но и оригинальной продукции.