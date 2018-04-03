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Общество
03.04.2018
Семен Печенко
Поротников: «Эти поправки убивают национальное информационное поле»

Лидеры мнений — о готовящихся поправках в Закон о СМИ.

— Когда возникнут вопросы, то эти СМИ можно будет перевести заграницу, зарегистрировать, например, в Украине. И все. Проблема в том, что значительная часть пользователей политической информации в Беларуси перейдет на иностранные интернет-площадки. С учетом языковой ситуации — в основном на российские, — прокомментировал «Салідарнасці» возможные последствия правок в закон руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

По мнению собеседника, предложенные нововведения не улучшают качество и не расширяют национальное информационное поле:

— Они его убивают. И на выходе власти ничего, кроме расширения российского информационного поля в нашей стране, не получат.

Политический обозреватель Александр Класковский, в свою очередь, в своем комментарии для Naviny.by отметил, что «это, конечно, еще не китайский вариант, но шаг в ту сторону».

— А неизбежные возражения со стороны БАЖ, независимого журналистского сообщества, международных организаций с огромной долей вероятности будут напрочь проигнорированы. Не для того весь этот огород городился, чтобы сейчас отступить из-за ропота всяких гнилых либералов.

Другое дело, что власти вряд ли станут сразу применять новый репрессивный инструментарий для ковровых бомбардировок байнета. Режим научился дозировать брутальность, наказывать слишком дерзких точечно, чтобы остальные боялись. Так делается в политике, так будет и в отношении интернета.

Зиссер предполагает, что в Министерстве информации не осталось людей, пользующихся интернетом

 
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