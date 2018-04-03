Цитата дня: «Если вы живете в Литве или Беларуси, то должны знать государственный язык»

Президент Латвии подписал поправки в законодательство, предусматривающие постепенный перевод школьного обучения на латышский язык.

Как отмечают на Эхе Москвы, «это та самая история с русскоязычными школами, которая закончится довольно быстро».

Известный российский журналист Артемий Троицкий комментирует ситуацию:

― Да, это очень тяжелая тема, которая дискутируется уже очень много лет. Аргументы есть у всех сторон. У латышей и эстонцев аргументы, в общем, очень понятные. То есть если вы живете в Латвии или Эстонии или Литве или Беларуси и так далее, то вы естественно, должны знать государственный язык этой страны.

Иначе вы будете не совсем полноценными гражданами. Для того чтобы вы знали этот язык этой страны, естественно, вам нужно его учить. Далее встает вопрос: где и как его учить.

***

Отметим, что обозреватель Троицкий неоднократно бывал в Беларуси, знаком с ситуацией в стране, а также является поклонником некоторых белорусских музыкантов.