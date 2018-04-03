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03.04.2018
На шоссе в Испании погиб слон. Фотофакт

Еще двое цирковых животных ранены.

В понедельник недалеко от города Посо-Каньяда (провинция Альбасете) в результате ДТП разбилась фура, перевозившая пять цирковых слонов. Водитель грузовика пошел на обгон, но по какой-то причине потерял управление, и машина на скорости завалилась на бок, сообщает newsru.com.

Грузовой прицеп перевернулся и был полностью разрушен - его борта не выдержали удара, и весь живой груз был выброшен на дорогу и обочину. Один из слонов погиб мгновенно, двое получили серьезные ранения.

Как сообщили в Главном управлении дорожного движения Испании, прибывшие полицейские и спасатели вынуждены были перекрыть трассу более, чем на три часа - для эвакуации погибшего животного понадобился многотонный строительный кран.

Как пишет испанское издание Business Insider, несмотря на происшествие и ранения четыре оставшихся в живых слона не выказали значительного беспокойства, они стояли на обочине и наблюдали за происходящим. Дрессировщики оказали пострадавшим животным первую медицинскую помощь.

 
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