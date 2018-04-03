По юго-западу ожидается до +19°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

3 апреля ожидается облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, лишь в северо-западных районах страны дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +4..+10°С, по юго-западу +11..+14°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра. Установится теплая погода.

4 апреля ночью на большей части территории, днем по северо-востоку страны ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах туман, ночью по северо-востоку слабый гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу +16..+18°С.

5 апреля в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-западу до +19°С.