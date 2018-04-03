В чем прав/не прав папа Коли

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций оценивают, много или мало Лукашенко-младшего в нашей жизни.

Светлана Метелкина: не многовато ли мальчика в политической жизни нашего государства?

Младший сын президента стал лучшим бомбардиром турнира «Олимпийские надежды». Награду ему вручил Александр Лукашенко.

Не будем сейчас рассуждать, заслуженно или нет Николай Лукашенко получил свой приз — пусть это останется на совести спортивного руководства. Да и к Коле, собственно, вопросов особых нет. То, что от него зависело, он сделал. Остальное — не его забота.

Обращает на себя внимание другое. А именно поведение Колиного отца. Ведь, казалось бы, что за мероприятие такое хоккейный турнир, что награждать лауреатов должен целый президент? Они что, стали победителями Олимпиады?

Конечно, все прекрасно понимают, почему именно мальчику Коле выпала такая честь. Как и вполне понятны чувства его отца, испытывающего гордость за сына. Но, может, не стоит в семейные взаимоотношения впутывать всю страну?

Никто не может запретить кому-либо гордиться успехами собственного чада. Ну, повесь ты грамоту с медалькой на стену или купи ребенку мороженого, а то и навороченный смартфон. В конце концов, расскажи бабушкам на лавочке у подъезда о его успехах. Но остальные-то тут при чём?

Может, все-таки стоит уже определиться, кто правит нашим государством: президент или чей-то заботливый отец? Не в том смысле, что президент не может быть заботливым отцом, а в том, что решение государственных задач и обеспечение жизнедеятельности одного отдельно взятого мальчика — это две большие разницы.

А так выходит, что стоит Коле пожаловаться папе на недосыпание — и вот уже не спит вся страна, думая, как перекроить под одного мальчика школьное расписание. Возникнут у Коли сложности с математикой, и вот уже папа дает задание чиновникам Минобразования переделать программы.

И спортивными достижениями Коли тоже должны гордиться сообща. Не перебор ли?

Понятное дело, что люди всегда будут интересоваться жизнью сына президента — такова участь родственников публичных особ. Но одно дело, когда журналисты обнаружили и рассказали, чем и как занимается ребенок высокопоставленной особы, и совсем другое, когда его папа, наделенный властью, пихает своего отрока в каждую щель да еще и заставляет всю страну смотреть на это.

Вот Коля играет на рояле перед высоким священнослужителем, вот поднимает бокал на приеме у президентов, вот лично дает интервью… И возникает закономерный вопрос: не многовато ли мальчика в жизни нашего государства? И как так случилось, что вот уже столько лет все мы живем интересами одного единственного ребенка?

Сергей Синица: Коля Лукашенко приносит хороший трафик

Чем удобна свобода мнений – всегда можно найти, за что покритиковать известную персону. Когда Александр Лукашенко не афишировал наличие Николая – это было плохо: скрывает! Сейчас жизнь младшего сына превращена чуть ли не в реалити-шоу – тоже плохо: сколько можно!

Практически всем нам время от времени чувство меры изменяет. Стоит ли корить заботливого отца за это? Уже приходилось говорить: к Александру Лукашенко есть серьезные вопросы в области экономики и политики. Попрекать же его за чрезмерную публичность Коли мелковато будет.

Ну а утверждение «заставляет всю страну смотреть на это» – это и вовсе неправда. Допустим, государственные телеканалы получили указания показывать Колю по сверхполной программе. Но, простите, у нас ныне даже в «ящике» огромен (не говоря уже об Интернете). Зачем вообще смотреть БТ, если есть National Geographic?

Идем дальше. Независимые медиа никто точно не заставляет писать о Коле. Но они это делают достаточно активно.

А знаете почему? Потому что большинство публикаций в заголовке которых есть слова «Коля Лукашенко» приносят хороший трафик. То есть пользователи Интернета вполне добровольно, хотя и с разными чувствами, следят за приключениями Николая.

Так что давайте не будем передергивать. Есть персонаж, который интересен, и в этом основная причина его присутствия в медиа, а не в том, что кто-то кого-то насилует под дулом пистолета.

Понимаю, что в меня полетят виртуальные камни, но всё же озвучу еще один тезис. Коля Лукашенко – это неплохая ролевая модель для других детей: играет на рояле, занимается спортом и благотворительностью… Да, у него для этого несопоставимо больше возможностей, чем у других. Но всё же многие ценности, которые транслирует младший сын президента, вполне позитивны.

Поэтому не стоит цепляться к некоторым излишествам в освещении жизнедеятельности Коли Лукашенко. Простое правило «не хочешь – не смотри» никто не отменял.

Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?