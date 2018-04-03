Полиция в Индии разыскивает обезьяну, похитившую младенца
В штате Орисса тело мальчика было позже найдено в колодце рядом с домом его родственников. Мать ребенка видела, как обезьяна схватила ребенка и унесла его, однако она ничего не могла сделать, чтобы спасти сына. Тело мальчика нашли родственники: его обнаружили в колодце день спустя после похищения младенца. По словам полицейских, обезьяны крайне редко похищают детей. Обычно эти животные не уносят детей, но портят мебель и пытаются унести из дома какие-либо вещи. - Мы рассчитываем поймать обезьяну в течение недели, - сказал Би-би-си представитель местной полиции. - Случаи, когда обезьяны нападают на людей или проникают в их дома в поисках еды, довольно частое явление, но похищение ребенка - первый случай в нашей практике. Полиция обратилась за помощью к местному племени, которое специализируется на вылове обезьян. По данным полицейских, обезьяна забралась в дом рано утром в субботу. Тело ребенка было найдено в воскресенье. По данным врачей, никаких серьезных травм на теле младенца не было обнаружено. Вероятнее всего, ребенок задохнулся, когда оказался в воде. Местные жители полагают, что, скорее всего, обезьяна нечаянно выронила младенца.
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