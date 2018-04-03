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Общество
03.04.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Пенсионеры или государство: кто выиграет если взносы в ФСЗН заменят социальным налогом?

Почему правительство хочет обложить белорусов еще одним налогом?

— На повестке дня стоит обсуждение вопроса о включении в состав налоговой системы взносов в ФСЗН в виде социального налога либо сохранения действующей страховой системы в виде отдельного платежа и отдельного внебюджетного государственного фонда, − сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Почему государству выгодно менять форму социальных выплат?

Государство выигрывает от замены социальных взносов во внебюджетный Фонд соцзащиты на социальный налог в том, что оно немного сократит расходы на содержание органа, занятого социальными отчислениями и выплатами. Передача социальных выплат под контроль другого органа — это, скорей, межведомственное изменение, поэтому то ни население, ни бизнес не почувствуют разницы от нововведений, считает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

— Если процент отчислений для предприятий и работников не изменится, то о структурном реформировании системы социального страхования говорить пока рано. Это инструмент, нацеленный на снижение давления на бюджет, — отмечает эксперт.

Замену взносов в ФСЗН социальным налогом директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова называет актуальным шагом, который включит социальные отчисления в налоговую нагрузку, сделав их более понятными:

— Сейчас в Беларуси при подсчете бремени государства в процентах от ВВП или налоговой нагрузки этот взнос не учитывается, из-за чего искажается статистика. В других государствах эта выплата считается социальным налогом и входит в налоговую нагрузку. Через ввод социального налога мы придем к унификации методологии с международным сообществом.

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